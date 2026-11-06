Polémica en la causa Adorni: el fiscal consideró que no hay indicios de enriquecimiento ilícito

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar los tribunales federales de Comodoro Py y continuar en el fuero Penal Económico. El cambio de jurisdicción fue solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no permiten sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal planteó que la investigación debería concentrarse en determinar si existió una posible evasión tributaria. La decisión final sobre el cambio de fuero quedará ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si la Justicia Federal es incompetente para continuar con el expediente.

El planteo se produjo después de que la defensa de Adorni presentara documentación para justificar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias que estaban bajo análisis, entre ellas la compra de una propiedad en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Según la explicación de sus abogados, esos gastos se habrían financiado con ahorros obtenidos a través de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. La defensa sostuvo que el exfuncionario compró criptomonedas en operaciones presenciales, mediante pagos en efectivo a distintos vendedores.

De acuerdo con esa versión, Adorni habría invertido alrededor de 200.000 dólares en ocho billeteras digitales. Años después, al liquidar esos activos, obtuvo un total de 591.544,61 dólares.

Pollicita analizó las direcciones de Bitcoin aportadas y reconstruyó la situación patrimonial del exfuncionario desde que cumplió 18 años. Tras esa evaluación, concluyó que no existen elementos suficientes para desmentir la explicación presentada por la defensa ni para sostener, con las pruebas disponibles, la hipótesis de enriquecimiento ilícito.

El eventual cambio de fuero no significa que Adorni haya sido sobreseído ni que la investigación haya concluido. Si Lijo avala el planteo del fiscal, el expediente será remitido a la Justicia Penal Económica, donde se analizará la posible existencia de irregularidades tributarias.