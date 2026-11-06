Dictarán una capacitación gratuita en RCP en el Camping Municipal

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la inscripción para una capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a toda la comunidad. La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 10, en el Camping Municipal, ubicado en Libertad 1035.

La propuesta, organizada por la Dirección de Protección Civil, tendrá una modalidad teórica y práctica y apunta a brindar herramientas para actuar ante situaciones de emergencia que involucren a lactantes, niños y adultos.

Durante el curso, los participantes podrán incorporar o actualizar conocimientos y practicar las maniobras de RCP, una técnica fundamental para responder ante un paro cardiorrespiratorio y que puede resultar determinante para salvar vidas.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 13 años y cuenta con cupos limitados. Para participar, es necesario inscribirse previamente por WhatsApp al 342 5462862, de 7 a 13 horas, enviando nombre y apellido, DNI y correo electrónico.