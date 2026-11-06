Nueva jornada de preparto y lactancia: cuándo será y cómo inscribirse

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la inscripción para una nueva jornada gratuita de preparto y lactancia, destinada a brindar información y acompañamiento a personas que se preparan para el nacimiento de un bebé y las etapas posteriores.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, de 9:30 a 12:30, aproximadamente, en el edificio de la Vieja Usina, ubicado en Rivadavia 1660.

Durante el encuentro, un equipo interdisciplinario ofrecerá herramientas y orientación sobre el nacimiento, la lactancia y el puerperio, con el objetivo de acompañar a las familias y brindarles información para transitar ese período.

La propuesta es gratuita, pero cuenta con cupos limitados, por lo que es necesario completar una inscripción previa a través del siguiente formulario: http://bit.ly/PrePartoSTnov.