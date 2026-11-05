Un hombre agredió a una policía con una tabla de madera y terminó detenido en Villa Adelina Centro

Una agente del Comando Radioeléctrico resultó herida durante un procedimiento policial realizado este jueves por la mañana en barrio Villa Adelina Centro, donde un hombre de 48 años la agredió con una tabla de madera de aproximadamente un metro de largo. El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Victoria Ocampo y Chapeaurouge y terminó con la aprehensión del involucrado.

La intervención policial se produjo después de que al hombre le negaran el ingreso al predio de la planta de agua potable de Adelina Centro. Según la información policial, el sujeto reaccionó de manera violenta, comenzó a insultar y arrojó cascotes hacia el establecimiento, lo que motivó la presencia de personal del Comando Radioeléctrico.

Cuando una agente intentó intervenir para controlar la situación, el hombre la amenazó e insultó y luego ingresó a un taller de carpintería cercano. Con autorización del propietario del lugar, la funcionaria entró para intentar dialogar con él.

Sin embargo, el hombre salió empuñando una tabla de madera de aproximadamente un metro, con la que agredió a la policía. En medio del forcejeo, la agente logró desarmarlo, reducirlo y concretar su aprehensión. El elemento utilizado durante el ataque fue secuestrado.

Tras el procedimiento, los exámenes médicos constataron que la empleada policial presentaba lesiones contusas en un miembro superior y otro inferior, por las que recibió cinco días de incapacidad laboral temporaria, sin peligro de vida. Por su parte, el hombre aprehendido no presentaba lesiones visibles.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Subcomisaría 13.ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación.