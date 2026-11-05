Así serán los recorridos de León XIV en papamóvil durante su visita a la Argentina

Los fieles que quieran ver de cerca al papa León XIV durante su visita a la Argentina tendrán varias oportunidades a lo largo de las jornadas previstas en el país. El Pontífice utilizará el papamóvil para trasladarse por distintos sectores de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con trayectos que incluyen avenidas, zonas céntricas y los alrededores de los principales lugares de encuentro.

La agenda comenzará el domingo 8 de noviembre con la llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery, prevista para las 16.30. Ese día también visitará el monumento al General San Martín, en Plaza San Martín, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9, uno de los principales puntos de concentración será la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. Antes de celebrar una misa frente al Monumento a los Españoles, a las 11.30, León XIV recorrerá aproximadamente 2,3 kilómetros en papamóvil. El trayecto comenzará en las inmediaciones del viaducto y contará con un corredor especialmente acondicionado, de siete metros de ancho y delimitado por vallas.

El obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Iván Dornelles, explicó que el vehículo circulará a unos cinco kilómetros por hora, una velocidad que permitirá a los asistentes observar al Pontífice durante el paso. También se contempla la posibilidad de realizar algunas detenciones para que pueda saludar y bendecir a los fieles.

Esa misma mañana, a las 9.15, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Para ese encuentro está previsto otro recorrido, de unas siete cuadras.

La actividad del lunes continuará por la tarde con reuniones en la Universidad Católica Argentina y el Palacio San Martín, una celebración en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

Córdoba y Luján, en las últimas dos jornadas

El martes 10, la atención se trasladará a Córdoba. Allí León XIV encabezará una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar y también realizará recorridos en papamóvil por la ciudad. La planificación difundida contempla un trayecto de tres kilómetros y otro de ocho cuadras en el sector céntrico.

Luego de las actividades en la provincia, el Pontífice volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes de distintos puntos del país.

La visita concluirá el miércoles 11 de noviembre. Antes de viajar a Luján, León XIV tiene previsto visitar la cárcel de Devoto. En la ciudad bonaerense, uno de los momentos centrales será la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, adonde se espera la llegada de peregrinos de diferentes regiones. Para esa jornada se anunció un recorrido de tres kilómetros en papamóvil.

Dos vehículos preparados para la visita

Para los desplazamientos se acondicionaron dos camionetas Toyota Hilux fabricadas en la Argentina, adaptadas a las exigencias del Vaticano. Una estará destinada a los recorridos en Buenos Aires y la otra será utilizada durante la visita a Córdoba.

Los vehículos fueron preparados para que el Papa pueda ser visto desde distintos puntos, mantener contacto visual con la gente y desplazarse de manera segura y estable a baja velocidad.