Nuevo puente: finalizó el montaje de vigas y la obra alcanzó el 75% de avance general

La construcción del nuevo puente que unirá Santo Tomé y Santa Fe alcanzó un 75% de avance general, luego de que durante la última semana de octubre se completara el montaje de vigas en el estribo santotomesino. Los trabajos se realizaron en horario nocturno para evitar interrupciones en la circulación durante las horas de mayor tránsito.

Según informó el Gobierno provincial, las 42 pilas que sostienen la estructura ya están terminadas, por lo que la obra ingresó en una nueva etapa, centrada en la construcción de la superestructura: el montaje de vigas, el hormigonado de los tramos y la ejecución del tablero.

De los 43 vanos que tendrá el viaducto, 31 ya fueron hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. En paralelo, se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas. Cada una tiene 30,8 metros de largo y se colocan de a cinco por tramo.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, explicó que el procedimiento consiste en hormigonar cada vano, avanzar con la máquina lanzavigas para colocar las piezas y luego completar el tablero mediante la instalación de prelosas y un nuevo hormigonado.

El nuevo puente tendrá 1.324 metros de longitud y se construye al sur del actual, en paralelo a este. Contará con dos carriles de circulación hacia Santa Fe, además de una bicisenda y una senda peatonal. Una vez habilitado, el puente existente quedará destinado al tránsito en dirección a Santo Tomé.

Avance de los accesos

En paralelo a la estructura principal, continúan los trabajos en las dos cabeceras. En Santo Tomé, las intervenciones presentan un avance del 30%, de acuerdo con los datos difundidos por la Provincia.

En calle Mitre se realizan las tareas finales de las veredas y se prevé completar ese sector durante los primeros días de noviembre. Sobre 7 de Marzo, ya está pavimentado el tramo sur entre Maciá y Falucho. Entre Falucho y Candioti resta ejecutar una dársena, mientras que entre Candioti y Mitre la calzada principal se encuentra en su etapa final. En este último sector, la dársena está prevista para la primera semana de noviembre. En Candioti, por su parte, ya se completaron los contrapisos y se avanzará con la colocación de losetas.

Se realizaron trabajos en horario nocturno para que los cortes de tránsito no se produzcan en horario pico. (Crédito: GSF)

Del lado de Santa Fe también se ejecutan obras complementarias. Sobre la calzada norte se construyen veredas y las bases para las columnas de iluminación, mientras que ya comenzó la instalación de luminarias. En la calzada sur, continúan los trabajos de hormigonado en la zona de Cilsa, con la previsión de habilitar ese sector durante la primera semana de noviembre.

La obra está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA, con una inversión provincial superior a los 62.000 millones de pesos.

La Provincia también realizará trabajos en el puente Carretero

Por otra parte, el Gobierno de Santa Fe anunció que asumirá tareas de reparación preventiva en el actual Puente Carretero, pese a que se trata de una estructura de jurisdicción nacional. Según indicó el administrador de Vialidad, la intervención se realizará a pedido de Vialidad Nacional y apunta a reforzar sectores de unión entre los tableros.

Seghezzo señaló que los trabajos no responden a una situación de urgencia, sino a un mantenimiento preventivo para evitar que se repitan los problemas que provocaron el cierre del puente durante varios meses en 2024.

Los refuerzos ya fueron fabricados y la modalidad de ejecución dependerá de las condiciones del río. Si el nivel del agua desciende, las tareas podrán realizarse desde abajo, sobre el terraplén. En caso contrario, deberán llevarse adelante desde la parte superior de la estructura.

El objetivo planteado por la Provincia es que el puente actual esté reparado cuando se habilite el nuevo viaducto, de manera que ambos enlaces puedan funcionar en forma complementaria, con un sentido de circulación para cada uno.