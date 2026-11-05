Alvizo: “Hace 20 años que estamos en presencia de gobiernos que van detrás de los problemas”

Por Santotomealdía

El concejal Rodrigo Alvizo realizó un balance del último encuentro de Santo Tomé 360°, dedicado a las obras y los servicios públicos, que contó con la participación de más de 120 vecinos. Durante una entrevista con Nova al Día, destacó las propuestas surgidas sobre agua potable, recolección de residuos y transitabilidad de las calles, y puso especial énfasis en la necesidad de planificar las políticas municipales.

“Hace 20 años que estamos en presencia de gobiernos que van siempre atrás de lo urgente”, sostuvo Alvizo. En ese sentido, señaló que “lo importante creo que es anticiparse para no llegar tarde” e insistió en la necesidad de “planificar la ciudad, planificar los servicios y la obra pública”, con una mirada a mediano y largo plazo.

En relación con el agua potable, consideró que el traspaso a Aguas Santafesinas “no garantiza de algunas maneras que el servicio mejore, por lo menos no en el corto plazo”. Entre las propuestas mencionó exigir a la empresa una oficina de atención en la ciudad, un sistema de reclamos y precisiones sobre su plan de inversiones. También planteó la creación de un observatorio del servicio de agua potable.

Vecinos participaron de mesas de trabajo sobre obras y servicios públicos durante el encuentro de Santo Tomé 360°. (Crédito: Prensa Alvizo)

Sobre la recolección de residuos, propuso evaluar alternativas al traslado al relleno sanitario de Santa Fe, teniendo en cuenta sus costos. Además, mencionó la separación en origen, la disposición final y la prevención de microbasurales como aspectos que deberían formar parte de un plan de acción. Según expresó, el objetivo sería “ahorrar dinero, mejorar la salud de los vecinos y mejorar un servicio”.

En materia de obras públicas, señaló la necesidad de planificar intervenciones “para que todos los vecinos puedan entrar y salir de su barrio”, y garantizar el acceso a instituciones, clubes, establecimientos educativos y lugares de trabajo.

Al referirse a la dinámica de Santo Tomé 360°, explicó que las mesas de trabajo buscan elaborar soluciones y no limitarse a enumerar problemas. “El diagnóstico ya lo conocemos todos, el diagnóstico lo vivimos a diario”, afirmó. También remarcó que la intención es que “sean todas propuestas, no que se queden en la catarsis”.

Finalmente, adelantó que a mediados de diciembre está previsto un encuentro de cierre, en el que se pondrán en común las propuestas de las distintas jornadas. Alvizo también planteó la necesidad de que los vecinos participen de las decisiones municipales mediante “asambleas ciudadanas, reuniones barriales” y otras iniciativas.