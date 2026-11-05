Amenazas de bomba obligaron a desviar al menos 12 vuelos en distintos puntos de Europa

Una serie de amenazas de bomba obligó a desviar vuelos y activar operativos de seguridad en distintos aeropuertos de Europa durante la mañana de este jueves. Al menos 12 servicios resultaron afectados, entre ellos tres con conexiones hacia o desde Italia y otros procedentes de Copenhague y Madrid con destino a Bulgaria.

Las alertas motivaron inspecciones policiales en las aeronaves, controles a pasajeros y tripulaciones y el refuerzo de las medidas de seguridad aeroportuaria. Hasta el momento, las autoridades no informaron el hallazgo de explosivos ni de objetos peligrosos en ninguno de los aviones involucrados.

Según medios búlgaros que citaron al Ministerio del Interior, dos vuelos procedentes de Copenhague y Madrid aterrizaron en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, donde se realizaron controles a bordo. En tanto, otro avión que había partido de Londres fue desviado y aterrizó en Plovdiv.

También se registraron incidentes en tres rutas vinculadas con Italia: Dublín-Roma, Milán Malpensa-Varsovia y Helsinki-Roma. De acuerdo con la agencia France Presse (AFP), el número de vuelos afectados asciende al menos a 12.

Uno de los casos involucró a un Airbus A321 de la aerolínea Wizz Air, que había despegado del aeropuerto de Milán Malpensa a las 7 con destino a Varsovia. La aeronave fue desviada a Viena después de que la compañía recibiera una amenaza durante el trayecto.

Wizz Air confirmó que el servicio, identificado como W4 6387, modificó su destino de acuerdo con los protocolos de seguridad. La empresa también informó que colaboraba con las autoridades y que adoptaba las medidas necesarias para proteger a los pasajeros y la tripulación.

Otro de los vuelos bajo inspección fue el de Finnair procedente de Helsinki, que aterrizó con normalidad en el aeropuerto romano de Fiumicino alrededor de las 9.30, escoltado por cazas de la Aeronáutica Militar italiana. La intervención se produjo luego de una comunicación anónima que advertía sobre la posible presencia de un artefacto explosivo a bordo. Tras el aterrizaje, especialistas de la Policía iniciaron las verificaciones correspondientes.

Fuentes aeroportuarias indicaron que los controles se desarrollaban con normalidad y que no habían alterado el funcionamiento de la terminal romana. Las primeras investigaciones apuntan a que las amenazas dirigidas a los vuelos procedentes de Helsinki y Dublín estarían relacionadas con un mismo correo electrónico anónimo, redactado en italiano.

El mensaje llegó durante las primeras horas de la mañana a direcciones de ADR, la sociedad que gestiona los aeropuertos de Roma, y de otras empresas vinculadas con la actividad aeroportuaria. El asunto del correo era "señalamiento de amenaza". La Policía Postal y la Policía de Fronteras Aéreas trabajan para establecer su origen.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar quiénes realizaron las advertencias y establecer si existió algún riesgo concreto. Mientras tanto, los operativos de inspección y seguridad continúan en los aeropuertos involucrados.