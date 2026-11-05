Después de más de dos décadas, Cristiano Ronaldo le dijo adiós a la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal y puso fin a una etapa de más de 23 años en la que se convirtió en el máximo referente del equipo y uno de los futbolistas más importantes de su historia. El delantero comunicó la decisión a través de sus redes sociales, con un mensaje en el que repasó su recorrido, agradeció a quienes lo acompañaron y confirmó que llegó el momento de dejar la camiseta número 7.

"Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional", expresó el atacante al comenzar su despedida. También reconoció que no fue una determinación sencilla, ya que representa el cierre de un camino que comenzó en agosto de 2003 y que, según sus propias palabras, cambió su vida.

A los 41 años, Ronaldo se despide del seleccionado con 234 partidos disputados y 146 goles, cifras que lo mantienen como el futbolista con más presencias y el máximo anotador histórico de las selecciones masculinas. Su trayectoria internacional abarcó más de dos décadas, cinco Mundiales y distintas ediciones de la Eurocopa.

Una carrera marcada por récords y títulos

La historia de Cristiano Ronaldo con el equipo mayor de Portugal comenzó en agosto de 2003. Tenía apenas 18 años cuando debutó frente a Kazajistán, bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari. Un año después integró el plantel que disputó la Eurocopa 2004, organizada en su país, donde convirtió dos goles y llegó a la final, aunque Portugal cayó 1 a 0 ante Grecia.

En 2006 disputó su primera Copa del Mundo, en Alemania, donde el seleccionado alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto. Con el paso de los años, el delantero se consolidó como una de las principales figuras del equipo y asumió la capitanía tras la salida de Luís Figo.

Los momentos más importantes de su ciclo llegaron con dos conquistas internacionales: la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2019.

En la final disputada en Francia, Portugal venció 1 a 0 al seleccionado anfitrión en tiempo suplementario. Ronaldo debió abandonar el campo durante el primer tiempo por una lesión en la rodilla izquierda, pero permaneció junto al banco y acompañó a sus compañeros hasta el final. El gol de Éder le dio al país su primer título continental.

Tres años más tarde, el conjunto portugués volvió a celebrar en la primera edición de la Liga de Naciones. En aquella competencia, Ronaldo convirtió tres tantos en la semifinal frente a Suiza y luego fue parte del equipo que derrotó 1 a 0 a Países Bajos en la definición.

Su recorrido también incluyó momentos difíciles. En el Mundial de Qatar 2022 perdió la titularidad durante los cruces de eliminación directa y Portugal quedó eliminado en cuartos de final ante Marruecos. En la Eurocopa de Alemania 2024, el seleccionado volvió a despedirse en esa instancia, esta vez frente a Francia.

Una despedida con agradecimientos

En su mensaje, Ronaldo no limitó el balance de su carrera a los goles y los títulos. También dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos y trabajadores que formaron parte de las distintas convocatorias. Además, reconoció el acompañamiento de su familia y de los hinchas durante todo este tiempo.

"Lo di todo por esta camiseta", afirmó. El delantero recordó que también hubo derrotas difíciles y momentos en los que no pudo cumplir las expectativas, pero aseguró que nunca dejó de sentirse orgulloso de representar a su país.

Finalmente, manifestó que seguirá acompañando al seleccionado desde otro lugar. Aunque ya no estará dentro del campo de juego, prometió continuar alentando y celebrando cada triunfo de Portugal.

Así, se cierra una de las etapas más destacadas de la historia del fútbol portugués, con un jugador que deja atrás una trayectoria internacional de más de dos décadas, récords individuales y dos títulos que marcaron un antes y un después para su selección.