El Vivero Inclusivo celebrará sus 10 años con la inauguración de un mural

El Vivero Inclusivo Pedagógico de la Municipalidad de Santo Tomé celebrará sus primeros diez años con la inauguración de un mural conmemorativo. La actividad se realizará el próximo jueves 12 de noviembre, a partir de las 18, en la sede del espacio, ubicada en Maciá 1933.

La intervención artística busca reflejar el camino recorrido durante esta década, a partir de valores como el esfuerzo, la amistad y el crecimiento compartido por quienes forman parte de la propuesta.

El Vivero Inclusivo Pedagógico es una iniciativa municipal orientada a generar espacios de participación y aprendizaje, promoviendo el reconocimiento de las capacidades y talentos de cada integrante de la comunidad. En ese sentido, el proyecto forma parte de las acciones destinadas a construir una ciudad con más oportunidades e inclusión.

A través de esta celebración, el Municipio busca poner en valor la trayectoria del espacio y destacar la importancia de sostener y fortalecer propuestas que favorezcan la integración y el crecimiento colectivo.