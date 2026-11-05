Las primeras viviendas de la Villa Suramericana de Santa Fe serán sorteadas el 2 de diciembre

El Gobierno de la Provincia informó dio inicio al proceso para el sorteo de 104 viviendas de la Villa Suramericana, ubicada en el barrio Esmeralda Este de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa se enmarca en la línea Desarrollos Habitacionales del Programa Nido, y los interesados en acceder a las unidades habitacionales ya pueden inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda en www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/. Así lo informaron este jueves la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, y el secretario de Hábitat y Vivienda de la Provincia, Lucas Crivelli, que brindaron una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno.

Allí, la funcionaria sostuvo que con este proceso “empieza otro capítulo en el barrio Esmeralda Este”, y reconoció que el sorteo “es una noticia muy importante para el gobierno, que va a seguir sosteniendo la política de viviendas”. Coudannes destacó que estas unidades “son un legado tangible de los Juegos Sudamericanos, un legado que queremos cuidar, que es de todos los santafesinos de bien”, y se refirió al intento de usurpación ocurrido hace pocos días, y aseguró que “esto no es para unos pocos que con violencia quieren hacer suyo lo que es de los santafesinos que hicieron sus aportes para que esto sea una realidad”.

Asimismo, recordó que “el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de continuar las obras de estas viviendas abandonadas por la gestión anterior. Estas viviendas son parte de un plan de obra pública enorme en la provincia de Santa Fe, obra pública sin corrupción y sin populismo, que se demuestra en la confianza de las empresas en las licitaciones, y también en la confianza de todos los santafesinos”.

Tras su puesta en valor, sortearán las primeras 104 viviendas de la Villa Suramericana. (Crédito: GSF)

Inscripción o actualización del registro

Luego, Crivelli dijo que ahora “empieza el proceso de pasar desde el Estado hacia las familias” estas propiedades, y detalló que los interesados van a tener tiempo de inscribirse o actualizar sus datos hasta el 12 de noviembre. En ese sentido, explicó que “el registro de inscripción para acceso a la vivienda está siempre abierto. Para participar de los sorteos hay que tener actualizada la información del grupo familiar en el último año. Si alguien está inscripto o registrado desde hace 2 años o más, pedimos que actualicen la información, porque sino no van a poder participar del sorteo”. Este trámite es personal, no requiere intermediarios ni gestores, tiene carácter de declaración jurada y es totalmente gratuito.

Luego de ese paso, se emitirá un padrón provisorio con los postulantes aptos para participar del sorteo, y finalmente va a haber una instancia de apelación para aquellos que hayan resultado no aptos, cuestiones “que vamos a comunicar fehacientemente a través del correo electrónico con el cual se inscriben en la página web y en el Registro”.

Pueden participar del sorteo ciudadanos argentinos o extranjeros naturalizados, mayores de 18 años, que no sean propietarios de inmuebles o que no hayan sido beneficiarios de viviendas otorgadas por el gobierno nacional, provincial o municipal. Deben residir o trabajar en la ciudad de Santa Fe desde hace dos 2 años; conformar un grupo familiar de al menos dos personas; reunir ingresos familiares mensuales y demostrables por 1.675.000 pesos; y no ser deudor alimentario.

En esta oportunidad se sortearán 104 viviendas (102 en dúplex y dos adaptadas para personas con discapacidad motriz) que se ponen a disposición “porque son las primeras que vamos a tener finalizadas en el proceso de restauración que estamos llevando adelante”, y explicó que se están poniendo en valor luego de ser utilizadas para los Juegos Suramericanos, los Juegos Deportivos 2026 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y el XII Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo. “Cuando se usaron para los Juegos había condiciones que Odesur nos impuso respecto a restricciones que tenían que tener las viviendas que después, para un uso familiar, tuvimos que adaptar”, explicó Crivelli. Además, luego del paso de más de 3.000 atletas, “hubo un deterioro, por eso también las estamos poniendo en valor”, y recordó que de las 104 unidades “el 20 % tienen por destino a las fuerzas de Seguridad, con lo cual tienen un padrón especial. El resto van orientadas a la demanda general”.

Sorteo el 2 de diciembre

El sorteo está previsto para el 2 de diciembre y “lo vamos a llevar adelante a través de Lotería de la Provincia de Santa Fe, lo que le da de transparencia al proceso, y será transmitido en directo”, informó el secretario de Hábitat y Vivienda, quien estimó que “para finales de diciembre se estaría haciendo esta primera entrega”.

También recordó que si bien se sortean 104 unidades, en total son 346: “Ahora sorteamos 104 y cada proceso es individual en sí mismo. El sorteo se hará sobre 104 preseleccionados y aproximadamente 70 suplentes. Una vez finalizado ese proceso, se llevará adelante un nuevo sorteo. Esto no implica que los 70 suplentes ya quedan seleccionados para las nuevas viviendas, sino que habrá un sorteo nuevo. Los 70 suplentes son para estas 104 viviendas que son las primeras que vamos a tener disponibles una vez puestas en valor”, y adelantó que probablemente “después del sorteo del 2 de diciembre, en el siguiente día hábil se vuelva a abrir el registro para que la gente pueda seguir inscribiéndose”.