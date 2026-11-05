Sociedad — 05.11.2026 —
El Liceo Municipal anunció un festival y una muestra de folclore para noviembre
El 12 de noviembre se realizará un festival en el predio del ex INALI, mientras que el 20 habrá una muestra de danzas folclóricas en el Centro Cultural 12 de Septiembre. Conocé los horarios y cómo participar.
Por Santotomealdía
El Liceo Municipal "Faustino M. San Jua"n realizará durante noviembre dos actividades para celebrar el cierre del ciclo lectivo 2026. La programación incluye un festival con música y distintas expresiones artísticas, además de una muestra de fin de año de los talleres de danzas folclóricas.
La primera propuesta será el jueves 12 de noviembre, de 18 a 21 horas, en el predio del ex INALI. Allí se desarrollará el Festival del Liceo, con música, folclore, arte y actividades vinculadas con lo aprendido durante el año. Habrá stands de Artes Visuales, Idiomas y del taller de Formación de Artesanos Ceramistas, además de una cantina a beneficio de la Asociación Cooperadora. Desde la organización recomiendan llevar lonas o sillones para disfrutar de la jornada al aire libre.
Muestra de danzas folclóricas
Por otra parte, el viernes 20 de noviembre, a las 20 horas, en el Centro Cultural 12 de Septiembre, se realizará la muestra de fin de año de los talleres de folclore infantil, juvenil y de adultos.
La presentación incluirá danzas tradicionales de distintas regiones del país, danzas estilizadas y malambos, con la participación de alumnos del taller integrado, bailarines invitados, el grupo musical del Liceo y estudiantes de canto.
Las entradas serán gratuitas, pero deberán solicitarse previamente en la sede del Liceo Municipal, ubicada en Castelli 1636, o a través de los estudiantes de Danzas Folclóricas.