Caminaba por el centro con un televisor y descubrieron que tenía pedido de captura: quedó detenido

Un hombre de 39 años que tenía un pedido de captura vigente desde julio de 2025 por una causa de violencia de género fue detenido por personal policial durante un procedimiento realizado en pleno centro de Santo Tomé. El sujeto llamó la atención de los efectivos mientras caminaba por la vía pública transportando un televisor y, al ser identificado, se constató que era buscado por la Justicia.

El episodio ocurrió en la zona de 25 de Mayo al 1800, cuando agentes del Comando Radioeléctrico advirtieron la presencia del hombre al finalizar otro procedimiento. Al consultarle sobre la procedencia del televisor, el sujeto brindó respuestas evasivas y contradictorias. Además, no contaba con documentación que permitiera acreditar su identidad.

Ante esa situación, los uniformados realizaron una consulta en el sistema policial y descubrieron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo desde el 25 de julio de 2025.

La medida había sido dispuesta en el marco de una investigación por lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, con intervención de la Fiscalía de la Circunscripción Judicial N.º 1 de Santa Fe.

Finalmente, el hombre fue trasladado en calidad de demorado para continuar con las actuaciones correspondientes.