Con la presencia de tenistas de todo el país, comenzó el Santoto Open 2026

Por Santotomealdía

El Santoto Open 2026 comenzó este miércoles en las instalaciones del Club La Quinta, ubicado sobre la Ruta 19, y tendrá como jornada de cierre el próximo sábado, con la disputa de la final prevista para alrededor de las 11. La competencia, que cuenta con 53 jugadores inscriptos, reúne a tenistas de distintos puntos del país y se desarrolla con entrada libre y gratuita.

A manera de lanzamiento oficial, la organización realizó pasado el mediodía la presentación de esta tercera edición. Fue una conferencia de prensa encabezada por el director del torneo, Lucho Coudannes, junto a Martín Dallo y Ana Laura Genaro, integrantes del equipo organizador. También participaron el secretario de Gobierno municipal, Norberto Caroso, y el director de Deportes, Juan José Agüero.

En una entrevista con Nova al Día, Genaro expresó su satisfacción por alcanzar la tercera edición y destacó la importancia de haber podido sostener la fecha otorgada por la Asociación Argentina de Tenis. "La verdad que es todo un trabajo y un orgullo poder estar por tercer año consecutivo haciendo este torneo profesional de tenis, conservar la fecha otorgada por la Asociación Argentina de Tenis, con 53 inscriptos, 20 chicos alojados en los dormis desde el día de ayer, un nivel de ranking muy importante, así que la verdad muy muy contentos", señaló.

La organizadora también repasó algunas de las novedades incorporadas para este año. Entre ellas mencionó la disponibilidad de alojamiento en los dormis del club, un gimnasio para que los jugadores puedan entrenar, una nueva cancha que ya está siendo utilizada durante el certamen y clases de yoga. Además, anticipó actividades recreativas, obsequios y propuestas destinadas a las escuelas de tenis que serán invitadas a participar durante los próximos días.

Por su parte, Martín Dallo puso el acento en el trabajo que demanda la organización y en la importancia de mantener la plaza dentro del calendario nacional. "Mantener la plaza que nos otorgó la Asociación Argentina de Tenis con nosotros es muy muy importante, un trabajo muy duro, porque tiene un costo aparte del premio, que es en dinero, lleva mucho trabajo todo lo que se organiza alrededor", explicó en diálogo con FM Nova.

El integrante de la organización también destacó la respuesta de los jugadores y el nivel de la competencia. Según precisó, hay participantes de Misiones, Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras localidades, además de un representante de Santo Tomé y dos de la ciudad de Santa Fe.

"De los 53 jugadores hay cuatro que ya tienen puntos ATP, otros siete que tienen puntos ITF, ya de nivel internacional, y están compitiendo en este torneo", detalló Dallo, quien remarcó que se trata de una competencia profesional y no destinada a jugadores amateurs.

En cuanto a la organización, también mencionó el acompañamiento de alrededor de 28 sponsors, entre empresas, comercios e instituciones de la región. Entre los principales colaboradores nombró a Luna Negra de Región Central, Trade, la Municipalidad de Santo Tomé, Banco Bica y Sancor Seguros.

Dallo valoró, además, la continuidad del apoyo de los comercios y empresas que acompañan la propuesta: "La verdad que mucha colaboración, fue duro, hace mucho que estamos trabajando, pero nos siguen acompañando los comerciantes y empresas de la región y de Santo Tomé".

La competencia se extenderá hasta el sábado, con un cronograma que contempla la ronda de 32 durante la jornada inaugural, los partidos de las siguientes rondas el jueves, los cuartos de final y las semifinales el viernes, y la final el sábado por la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten.

Desde la organización invitaron a los vecinos y a los aficionados al tenis a acercarse al Club La Quinta para disfrutar de los partidos y conocer las instalaciones. La entrada es libre y gratuita durante todos los días del torneo. La programación diaria se publica a través de la página web y las redes sociales del club.