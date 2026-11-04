"La condena a Dellaporta demuestra que siempre hay que escuchar y acompañar a las víctimas"

El diputado provincial Fabián Palo Oliver se refirió a la condena que recibió el médico Marcelo Dellaporta por el delito de abuso sexual simple y adelantó que solicitará su cesantía o exoneración como empleado del Ministerio de Salud de Santa Fe. El legislador sostuvo que la sentencia ratifica la importancia de escuchar y acompañar a las víctimas de este tipo de hechos.

Dellaporta fue condenado este martes 3 de noviembre a tres años de prisión de ejecución condicional por un caso de abuso sexual simple en perjuicio de una empleada del Ministerio de Salud provincial. La resolución se dictó mediante un procedimiento de juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su culpabilidad, luego de un año y medio desde que se presentó la denuncia.

A partir de la sentencia, Palo Oliver anunció que impulsará medidas para que el profesional deje de formar parte de la administración pública provincial. "Ahora que existe una condena firme, vamos a solicitar que se proceda a la cesantía y/o exoneración del profesional condenado, ya que resulta evidente que no puede seguir siendo empleado del Estado provincial", afirmó.

El diputado santotomesino recordó que, cuando se conoció la denuncia, había reclamado la salida de Dellaporta de su cargo como secretario de Participación Social del Ministerio de Salud. En ese sentido, cuestionó la decisión del Gobierno provincial de mantenerlo en funciones durante parte del proceso.

"En su momento pedimos la renuncia de Dellaporta a su cargo de Secretario de Participación Social del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y fuimos muy críticos de la decisión del gobierno provincial de sostenerlo y sólo aceptar su renuncia cuando ya era evidente que iba a ser imputado por la Justicia", aseguró.

En la misma línea, agregó: "Sin dudas, los funcionarios del gobierno provincial que sostuvieron a Dellaporta en su cargo, actuaron sin tomar en consideración la perspectiva de género, algo que resulta muy grave".

Cabe recordar que, tras dejar su función como secretario, Dellaporta continuó como personal de planta permanente del Ministerio de Salud y pasó a desempeñarse en el Hospital SAMCo de Esperanza.

Por otra parte, Palo Oliver destacó la importancia de que las víctimas puedan denunciar estos hechos y reciban acompañamiento durante las investigaciones judiciales. También reconoció el trabajo del juez Leandro Lazzarini, quien homologó el acuerdo, de la fiscal Vivian Galeano y de los abogados querellantes Agustín Stratta e Ignacio Garrone.

"En su momento acompañamos el pedido de justicia de Eugenia y de su familia, a quienes les reconocemos la enorme valentía, convencidos de que es indispensable escuchar a quien denuncia y brindarle el acompañamiento necesario mientras la justicia investiga. Nuestro papel de legisladores provinciales también nos exige tener una presencia activa en estos temas porque hay quienes revictimizan a las denunciantes, colocando sobre ellas el manto de dudas que no se colocan sobre la persona denunciada", finalizó el diputado del FAS.