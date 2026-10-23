Colapinto vuelve a la pista en Estados Unidos: días y horarios del Gran Premio

Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva presentación en la Fórmula 1 con Alpine, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato. La actividad se desarrollará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con prácticas libres, clasificación y la carrera principal.

El piloto argentino buscará revertir los últimos resultados y volver a sumar puntos, luego de cerrar sin unidades sus tres presentaciones más recientes, en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

La situación también representa un desafío para Alpine en el campeonato de constructores. La falta de puntos de Colapinto y de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, complicó las posibilidades de la escudería de acercarse a Racing Bulls en la disputa por el quinto puesto.

Para Colapinto, será su tercera participación en el Gran Premio de Estados Unidos. En su debut, en 2024, consiguió un destacado décimo puesto, mientras que en la edición de 2025 terminó en la decimoséptima posición.

El escenario de este fin de semana será el Circuito de las Américas, un trazado de 5,516 kilómetros y 20 curvas, que pondrá a prueba a los pilotos durante las distintas sesiones previas a la carrera.

La actividad comenzará este viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado se disputará el último entrenamiento y, posteriormente, la clasificación que determinará el orden de largada. La carrera principal está prevista para el domingo.

El Gran Premio también tendrá interés en la lucha por el campeonato de pilotos: Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, cuenta con posibilidades matemáticas de consagrarse este fin de semana, aunque para ello necesita ganar y que George Russell, su compañero de equipo, y Lewis Hamilton, de Ferrari, terminen noveno y quinto o peor, respectivamente.

El cronograma del Gran Premio de Estados Unidos

Todos los horarios corresponden a Argentina.

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14:30.

Práctica libre 2: 18:00.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14:30.

Clasificación: 18:00.

Domingo 25 de octubre