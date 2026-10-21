Estudiantes de escuelas técnicas cerraron con éxito un nuevo año de su espacio de arte y literatura

Por Santotomealdía

El grupo literario y artístico Pay Zumé, impulsado por las escuelas técnicas N° 322 y N° 614, realizó este miércoles 21 de octubre su último encuentro del año, con la participación de estudiantes de distintos establecimientos educativos, artistas invitados y la entrega de diplomas y premios del segundo certamen literario.

La jornada contó con la presencia del escritor regional Francisco Bittar y de la artista plástica María Eugenia Suárez, quienes acompañaron esta propuesta que busca generar un espacio de expresión y encuentro juvenil a través de la literatura y las artes visuales.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de diplomas de participación y premios correspondientes al segundo certamen, realizado el pasado 22 de mayo. La actividad contó con la presencia de integrantes del jurado, entre ellos Diego Suárez, Mari Chianalino y Rosario "Charo" Amigo, además de docentes de Lengua y Literatura y de Artes Visuales de las dos instituciones organizadoras.

El encuentro reunió a integrantes de Pay Zumé y a estudiantes de otras instituciones educativas, entre ellas la Escuela Scaldaferri, de Sauce Viejo, y las escuelas Pizarro y Avellaneda, de Santa Fe. La convocatoria volvió a reflejar la apertura del proyecto hacia jóvenes de distintos establecimientos de la región.

Estudiantes de escuelas de nuestra ciudad, Santa Fe y Sauce Viejo participaron del último encuentro del año.

Pay Zumé nació en 2022 por iniciativa de estudiantes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 322 y, con el acompañamiento de docentes, fue ampliando sus actividades y sumando nuevas disciplinas. A la literatura y la escritura se incorporaron las artes visuales, la música y la participación de escritores y artistas invitados.

Con el paso de los años, la propuesta también extendió su convocatoria a otras escuelas técnicas y establecimientos educativos, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes un ámbito diferente al del aula para compartir producciones, explorar intereses artísticos y vincularse con la cultura.

El cierre de este miércoles marcó así el final de un nuevo año de encuentros para un espacio que promueve la creatividad, la participación y el intercambio entre estudiantes a través de distintas expresiones artísticas.