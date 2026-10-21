La economía se estancó en agosto y se encamina a cerrar el tercer trimestre en recesión

La actividad económica volvió a mostrar señales de debilidad en agosto y prácticamente no logró recuperar el fuerte retroceso registrado en julio, según los datos difundidos este miércoles por el INDEC. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó apenas 0,1% en la medición mensual, después de haber caído 2,9% el mes anterior.

Con este resultado, la economía se encamina a cerrar el tercer trimestre del año con una nueva contracción, lo que podría confirmar un escenario de recesión técnica si septiembre no muestra una recuperación significativa. El dato de agosto quedó por debajo de las expectativas y representó uno de los peores registros de la serie desestacionalizada desde noviembre de 2024.

La medición del INDEC también mostró que la economía mantiene un nivel de actividad prácticamente estable desde el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con la serie tendencia-ciclo. El desempeño de agosto, además, estuvo lejos de compensar la caída registrada en julio.

El economista Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, señaló que el panorama resulta particularmente complejo. Según su análisis, la economía debería crecer más de 8,5% en septiembre para evitar que el tercer trimestre termine en recesión.

Carrera consideró que ese escenario es muy poco probable y advirtió que, incluso con una recuperación mensual del 1,5% en septiembre, el trimestre terminaría con una caída del 2,3%. De todos modos, recordó que el EMAE es una estimación del PBI y puede sufrir modificaciones a medida que se incorpora nueva información.

El escenario se suma a la contracción registrada durante el segundo trimestre. El INDEC había informado que el PBI cayó 0,6% entre abril y junio respecto del primer trimestre de 2026, por lo que una nueva baja entre julio y septiembre implicaría dos trimestres consecutivos de retroceso, condición utilizada habitualmente para definir una recesión técnica.

En la comparación interanual, el EMAE de agosto registró una caída del 1,7%, acumulando así su segundo retroceso consecutivo frente al mismo mes del año anterior.

Por sectores, los principales aportes negativos provinieron de la industria manufacturera, que cayó 3,2%; el comercio, con una baja del 3,5%; y transporte y comunicaciones, que retrocedió 2,9%. También se destacó la contracción del 2,5% en la construcción, una actividad especialmente relevante por su impacto sobre el empleo.