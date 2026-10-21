San Isidro: un rayo que cayó en el Jockey Club mató a cuatro yeguas e hirió a un cuidador

Una fuerte tormenta provocó una tragedia en el Jockey Club de San Isidro, donde un rayo cayó sobre la cancha 6 y provocó la muerte de cuatro yeguas de polo que se encontraban a la espera de un entrenamiento. Un hombre que trabajaba como cuidador de los animales también resultó afectado por la descarga y debió recibir asistencia médica, aunque se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió mientras había 20 animales bajo supervisión del cuidador, que se encontraba junto a ellos en el predio. La potencia de la descarga hizo que el hombre saliera despedido unos tres metros y cayera de espaldas. Posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para ser atendido.

Además de las cuatro yeguas que murieron, otras dos cayeron al suelo como consecuencia del impacto eléctrico, aunque lograron recuperarse. Los animales que sobrevivieron permanecen bajo observación veterinaria para determinar el alcance de las lesiones provocadas por la descarga.

Una de las consecuencias que más llamó la atención después del episodio fueron las quemaduras y lesiones visibles en las patas de los animales. Las vendas rojas que llevaban colocadas se rompieron a la altura de los tobillos, mientras que también se observó pelo quemado en esa zona.

Según explicó un veterinario especializado en equinos, este tipo de accidentes puede producirse en ámbitos rurales y se relaciona con la forma en que la descarga atraviesa el cuerpo de los animales. La electricidad ingresa al organismo y busca llegar al suelo a través de las patas, que están en contacto con la tierra, lo que puede provocar quemaduras en esa zona.

El especialista también advirtió que las yeguas que sobrevivieron deberán ser evaluadas para determinar si sufrieron lesiones internas. Entre las posibles consecuencias mencionó daños en los tímpanos y otras secuelas que podrían afectar su rendimiento deportivo, por lo que consideró difícil que puedan volver a jugar al polo.

Los animales se encontraban atados a un poste antes de comenzar el entrenamiento, en la cancha 6, ubicada en el centro de la pista del Hipódromo de San Isidro. La descarga se produjo de manera repentina, en un contexto en el que no se habían recibido alertas previas de actividad eléctrica.

Desde la Municipalidad de San Isidro indicaron que, pese a la gravedad del episodio, Defensa Civil no tuvo que intervenir en el lugar. La Policía tampoco participó del procedimiento y señaló que la situación fue atendida por los responsables de los animales.

Mientras continúa la evaluación veterinaria de los ejemplares que sobrevivieron, en el Jockey Club destacaron que, más allá de la pérdida de los animales, el episodio no terminó con víctimas humanas fatales.