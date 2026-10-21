Diputados debate una extensa agenda con cruces por discapacidad y endeudamiento familiar

La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este miércoles desde las 12 con una agenda cargada de proyectos que anticipa varias horas de debate y una posible extensión hasta la madrugada del jueves. Entre los principales temas figuran la inviolabilidad de la propiedad privada, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, las sanciones por vandalismo rural y dos iniciativas contrapuestas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

El oficialismo confía en reunir el quórum necesario para abrir la sesión y defender sus dictámenes de mayoría, mientras que la oposición buscará aprovechar el debate para impulsar sus propias propuestas. La estrategia opositora consiste en permitir que La Libertad Avanza consiga el número para habilitar el tratamiento y luego disputar la aprobación de los proyectos.

La discusión llega después de que la sesión opositora prevista para la semana pasada fracasara por falta de quórum. En esta oportunidad, el oficialismo incorporó al temario iniciativas vinculadas con la discapacidad y las deudas familiares, dos asuntos que también estaban en la convocatoria anterior y que podrían facilitar el acompañamiento de bloques dialoguistas.

Entre los primeros asuntos del orden del día estará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llegó desde el Senado y propone cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos. La iniciativa también ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que regula la titularidad de terrenos rurales por parte de extranjeros.

La agenda incluye, además, un proyecto para establecer mecanismos de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, como el fentanilo, y otra iniciativa destinada a endurecer las penas por vandalismo rural.

Discapacidad: el oficialismo y la oposición defienden proyectos diferentes

Uno de los debates centrales será el relacionado con las políticas de discapacidad. La Libertad Avanza buscará aprobar su propio dictamen, que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitorio del régimen para convertirlo en una normativa permanente.

Según el esquema impulsado por el oficialismo, el dictamen cuenta con acuerdos alcanzados con bloques dialoguistas, entre ellos Argentina Federal y el MID.

La oposición, en cambio, reclama prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027. Argumenta que esa herramienta permitiría exigir a la Justicia una resolución urgente de las solicitudes de pensión pendientes y de los reclamos por pagos adeudados a prestadores.

Entre sus cuestionamientos al proyecto oficialista, los bloques opositores sostienen que mantiene separadas las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad, endurece los requisitos de acceso y delega aspectos centrales de la evaluación en la reglamentación. También advierten que podría habilitar suspensiones de pensiones a partir de cruces de datos, sin las garantías de un debido proceso.

Además, señalan que la iniciativa no garantiza el financiamiento necesario ni resuelve la deuda con los prestadores y el atraso arancelario, que cifran en un 30,67%.

Los impulsores de la prórroga aseguran contar con el respaldo de organizaciones vinculadas al sector, entre ellas el Consejo Federal de la Discapacidad, el Foro Permanente Discapacidad, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.

Deudas familiares: dos propuestas en disputa

El otro tema con un resultado más abierto es el endeudamiento de los hogares. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, apunta a mejorar la información que reciben los usuarios al contratar créditos, pero no establece tasas de interés máximas ni un sistema de refinanciación para los deudores en situación crítica.

Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica promueven una iniciativa denominada "Ley de regularización y alivio financiero". El proyecto propone declarar la emergencia por 180 días y habilitar un régimen de refinanciación para personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes, según los valores consignados en la iniciativa, a $3.265.010.

La propuesta opositora contempla planes de pago de al menos 12 cuotas y establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.

A diferencia del debate sobre discapacidad, donde el oficialismo cuenta con un dictamen acordado con aliados, la discusión sobre las deudas familiares aparece como uno de los puntos de mayor incertidumbre de la sesión.