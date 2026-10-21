En España, Milei llamó "impresentable dictador" a Sánchez y éste le respondió con una canción de Lali

El presidente Javier Milei volvió a protagonizar un fuerte cruce con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "impresentable dictador", y llamó a los españoles a "sacar a los socialistas a patadas" en las próximas elecciones. La respuesta de Sánchez no tardó en llegar y fue con una referencia musical: en su cuenta de X publicó una foto de su celular mientras escuchaba "Fanático", de Lali Espósito, la cantante argentina que mantiene una postura crítica hacia el mandatario libertario.

Ddurante su visita a España, Milei participó de un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, en Madrid, ante unas 500 personas y, desde el comienzo de su intervención, dejó en claro su intención de involucrarse en la campaña electoral del país europeo.

"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", afirmó.

El Presidente también volvió a cuestionar personalmente al jefe del Gobierno español. "Pedrito es un corrupto. La otra vez se ofendió cuando se lo dije, pero después le cayeron un montón de casos judiciales", sostuvo, en referencia a las críticas que ya había realizado contra Sánchez.

En su discurso, Milei defendió su modelo económico y apuntó contra las políticas migratorias del gobierno español. Al referirse a la situación de Ceuta, aseguró que "cada inmigrante es un voto" y cuestionó las consecuencias que, según su visión, tienen las políticas impulsadas por el socialismo.

El mandatario argentino también manifestó su respaldo a dirigentes de la oposición española, entre ellos Santiago Abascal, líder de Vox, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", sostuvo.

En ese marco, Milei reivindicó a España como "la cuna del liberalismo" y lanzó un mensaje directo a los dirigentes opositores presentes: "Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas".

La visita volvió a evidenciar la distancia entre Milei y Sánchez. Desde que el argentino asumió la Presidencia, los dos mandatarios nunca mantuvieron una reunión bilateral, pese a las distintas visitas de Milei a España. Tampoco está previsto un encuentro durante este viaje, aunque el Presidente argentino aseguró mantener una "excelente relación" con el rey Felipe VI.

La respuesta de Sánchez llegó horas después y tuvo como protagonista a Lali Espósito, una cantante argentina que se ha expresado públicamente en varias oportunidades contra Milei. El jefe del Gobierno español publicó un mensaje en su cuenta de X mientras viajaba en automóvil rumbo a Burgos.

"Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez junto a una imagen de su teléfono celular, en la que se podía ver que estaba reproduciendo "Fanático", una canción de Lali.

De esta manera, el mandatario español respondió indirectamente a las críticas de Milei y eligió para hacerlo una canción de una artista reconocida por sus habituales cuestionamientos al Presidente argentino.