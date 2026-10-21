El Centro Comercial no pudo elegir nuevas autoridades por una disputa que llegó a la Justicia

Por Santotomealdía

El Centro Comercial de nuestra ciudad no pudo concretar este martes la elección de sus nuevas autoridades, debido a una medida cautelar judicial promovida por el expresidente de la institución, Rubén Ruzicki. Según informó la entidad en un comunicado difundido durante la noche, el conflicto se originó en el proceso de presentación de listas, ya que la actual conducción sostiene que Ruzicki no presentó una nómina de candidatos dentro de los plazos establecidos.

La suspensión afectó al acto electoral previsto en el marco de la 61.ª Asamblea General Ordinaria, que sí se llevó a cabo para tratar la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio. En su comunicado, el Centro Comercial confirmó que la renovación de autoridades quedó pendiente y que aguardará las resoluciones judiciales que determinen cómo continuará el proceso.

La institución explicó que la suspensión de las elecciones se produjo a raíz de una medida cautelar promovida por Ruzicki, que fue notificada formalmente mediante una cédula judicial. En relación con el origen de la controversia, el comunicado señala que “el mencionado asociado no había presentado una lista de candidatos dentro del período estipulado”.

Esta versión coincide con lo expresado durante la mañana del martes por la presidenta del Centro Comercial, Nancy Boccolini, quien explicó en una entrevista con Nova al Día que, según la interpretación de la conducción, no existió una impugnación formal de una lista opositora.

Boccolini sostuvo que se había realizado una observación administrativa sobre la situación de Ruzicki como asociado, debido a que, según afirmó, llevaba aproximadamente dos meses sin ser socio de la institución. “No hubo ninguna impugnación de ninguna lista porque ninguna lista se presentó”, aseguró la presidenta durante la entrevista.

La elección quedó pendiente

En su comunicación oficial, la entidad confirmó que la asamblea se realizó para presentar la Memoria y el Balance, mientras que la elección de autoridades debió suspenderse en cumplimiento de la medida cautelar. También hizo referencia a una lista presentada en tiempo y forma, y manifestó que buscará garantizar el desarrollo de las elecciones conforme a las normas estatutarias.

El Centro Comercial afirmó que respetará las disposiciones de la Justicia y aguardará las decisiones que permitan establecer los próximos pasos del proceso electoral. Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con el funcionamiento de la entidad y la representación de sus asociados, y aseguró que mantendrá informada a la comunidad sobre las novedades.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la elección de autoridades, que dependerá de cómo se resuelva la controversia judicial.