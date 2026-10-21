León XIV encabezó su primera audiencia general tras la operación por cáncer de pulmón

El papa León XIV encabezó este miércoles su primera audiencia general desde la operación por un cáncer de pulmón y retomó su ciclo de catequesis en la Plaza de San Pedro, mientras continúa con su recuperación posoperatoria.

El Pontífice regresó a la actividad pública cuatro días después de recibir el alta del Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, afectado por un adenocarcinoma.

Durante la audiencia, León XIV agradeció especialmente a quienes lo acompañaron con sus oraciones durante los últimos días. "Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó ante los fieles reunidos en la plaza.

En su catequesis, el Papa retomó sus reflexiones sobre la Constitución pastoral Gaudium et spes y centró parte de su mensaje en la familia y el matrimonio. En ese marco, destacó la importancia de la entrega mutua entre el hombre y la mujer, así como la fidelidad y la unidad de los cónyuges, junto con la procreación y la educación de los hijos.

"El amor conyugal no se limita al atractivo erótico —que también forma parte de él—, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura", sostuvo León XIV.

La audiencia se produjo mientras el Papa continúa su recuperación tras la intervención quirúrgica, en una nueva aparición pública luego de permanecer bajo atención médica en Roma.

En paralelo, el Gobierno argentino mantiene contactos con el Vaticano en relación con la visita de León XIV a la Argentina, programada para noviembre. Según indicaron desde la administración nacional, continúan las reuniones para avanzar en los detalles y se sigue trabajando con el objetivo de que el viaje pueda concretarse.