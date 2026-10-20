Violento asalto a un remisero: lo tomaron del cuello mientras manejaba y le robaron la billetera

Por Santotomealdía

Un violento asalto se produjo este martes por la madrugada y tuvo como víctima a un remisero, cuando un hombre que viajaba como pasajero el asiento trasero lo abordó por sorpresa y lo sostuvo del cuello para robarle algunas pertenencias. Durante el ataque, el delincuente le sustrajo la billetera, que contenía documentación personal, tarjetas y una pequeña suma de dinero para luego escaparse.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. Según la reconstrucción del episodio, el trabajador había levantado a un hombre y una mujer en la esquina de Centenario y Avellaneda, frente a la plaza Libertad, y ambos solicitaron un viaje hasta el Centro de Salud "Eva Duarte de Perón", ubicado en Córdoba y Necochea.

Al llegar al destino, los pasajeros descendieron del vehículo, pero el hombre regresó con la excusa de que se había olvidado algo en el asiento trasero. Una vez dentro, tomó al chofer del cuello y lo amenazó con dispararle si intentaba moverse.

Ante la agresión, el remisero puso el automóvil en marcha mientras el atacante continuaba sujetándolo desde atrás. El vehículo avanzó con una de las puertas traseras abiertas, mientras el delincuente lo amenazaba de muerte y le exigía que detuviera la marcha.

En esas circunstancias, el conductor circuló en contramano por calle Buenos Aires hasta Sarmiento y luego continuó hasta Castelli. Durante el trayecto, el agresor consiguió apoderarse de su billetera.

El episodio terminó en inmediaciones de Sarmiento y Castelli, cuando el remisero perdió parcialmente el control del vehículo y rozó el cordón. En esa maniobra, el atacante cayó del automóvil, lo que le permitió al trabajador alejarse y ponerse a resguardo.

Como consecuencia del asalto, el chofer sufrió molestias en el cuello y uno de sus brazos, aunque no necesitó atención médica inmediata.

Tras lo ocurrido, se radicó la denuncia policial. Hasta el momento, no se habían registrado detenciones y tanto el hombre señalado como autor del robo como la mujer que lo acompañaba continuaban sin ser localizados.