Crecimiento económico y empleo: Pullaro instó a que "Argentina se parezca más a la Región Centro"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convocó a fortalecer la unidad política de la Región Centro para defender la producción y el empleo, y planteó que el país debe debatir cómo utilizará las divisas que generen la energía y la minería. “El debate a futuro es qué es lo que hacemos con las divisas que va a tener nuestro país”, afirmó este martes en las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y los Corredores Bioceánicos, realizadas en Paraná.

Pullaro participó del encuentro junto con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Durante su exposición, sostuvo que el trabajo conjunto de las provincias “es la salida para que Argentina tenga una forma de gestionar que nos permita creer en el fortalecimiento de nuestro sistema productivo”.

El mandatario santafesino señaló que “la economía está cambiando y la Región Centro tiene que tener un rol fundamental en el debate que va a venir”. También recordó que, históricamente, el país fue sostenido por los aportes del campo y la industria, que “le dieron una base sólida para crecer”.

Para Pullaro, “el futuro y el mundo ponen a la Argentina en otro lugar”, en un contexto de creciente demanda de alimentos, minerales y energía. “En cuatro años vamos a tener la misma cantidad de divisas producidas por la energía que hoy tenemos producto del campo; y en seis años vamos a tener la misma cantidad de divisas que hoy produce el campo, por la minería”, afirmó.

En ese marco, planteó que la discusión debe centrarse en si esos recursos se utilizarán “para trabajar; para el desarrollo; para mejor infraestructura y mejores rutas; para mejorar nuestra matriz energética; para el gas natural y producir más barato”, además de “mejorar nuestros puertos y aeropuertos”, o si “simplemente esas divisas van al cierre de la balanza comercial”.

El gobernador convocó a aportar al debate sobre el futuro del país y sostuvo que la Región Centro necesita una “unidad política que nos permita defender a nuestra industria, nuestro campo, pero fundamentalmente al desarrollo y a la generación de empleo”. El objetivo, afirmó, es que “Argentina se parezca mucho más a la Región Centro”.

Una agenda productiva común

Llaryora aseguró que la Región Centro es “una referencia de competitividad por la vinculación de lo público y lo privado”, y señaló que sus gobiernos comparten “la firme idea de que gobernar es generar trabajo”. También destacó que las tres provincias acompañan “el desarrollo total de Argentina, siendo una potencia alimentaria y agroindustrial importante”.

El gobernador cordobés reconoció el esfuerzo de la región para ayudar al país a salir adelante y sostuvo que es necesario contar con un plan logístico. En ese sentido, afirmó que hay que volver a poner en debate la infraestructura y que, una vez estabilizada la macroeconomía, debe impulsarse “un plan productivo, de desarrollo y de defensa de la industria para avanzar, crecer y producir”.

Frigerio, por su parte, afirmó que las tres provincias tienen “un norte claro vinculado con el desarrollo productivo y el sector privado, responsable de generar riqueza y empleo competitivo”. Sostuvo que la integración debe profundizarse mediante la cooperación entre gobiernos y la conversión de las fronteras provinciales en plataformas de desarrollo y acceso a nuevos mercados. También planteó la necesidad de integrarse a los polos de desarrollo energético y minero para “crear empleo de calidad y afirmar una estrategia basada en la capacidad productiva, el trabajo, el esfuerzo y el mérito”.

Del acto participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; los representantes de la Región Centro Atilio Benedetti, Carlos Massei y Claudia Giaccone; además de otras autoridades provinciales y legisladores.

Infraestructura, innovación y empleo

La agenda incluyó un panel sobre infraestructura, logística e integración regional, con representantes del sector de la construcción, el sistema portuario y organismos de cooperación y desarrollo.

Otro de los ejes fue la innovación y la aplicación de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil. También se analizó el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y el mundo del trabajo, en un panel con representantes de Entre Ríos y Santa Fe.