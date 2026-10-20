Comerciantes locales vendieron más de lo esperado por el Día de la Madre, según el Centro Comercial

El Centro Comercial de nuestra ciudad realizó un balance positivo de las ventas por el Día de la Madre, a partir de consultas efectuadas entre sus comercios asociados. Según explicó su presidenta, Nancy Boccolini, los negocios vinculados con los regalos para esta celebración registraron un movimiento superior al que esperaban, en un contexto de dificultades para la actividad comercial.

En una entrevista realizada este martes, Boccolini indicó que el ticket promedio de compra rondó los $50.000 y destacó el desempeño de perfumerías, locales de indumentaria, marroquinerías y regalerías. Sin embargo, aclaró que la institución no cuenta con una medición estadística que permita establecer si las ventas crecieron respecto del año pasado, por lo que el resultado favorable corresponde a las impresiones recogidas entre los comerciantes consultados.

La presidenta del Centro Comercial explicó que la entidad mantuvo conversaciones con sus socios y realizó un seguimiento del movimiento durante la celebración. “Hemos charlado con socios de la institución, hemos hecho un seguimiento personalizado. Gracias a Dios, las ventas sumaron, subieron en este Día de la Madre”, expresó.

Boccolini señaló que los rubros tradicionalmente vinculados con esta fecha tuvieron una respuesta favorable. “Perfumería, indumentaria, marroquinería, regalería, afortunadamente vendieron más de lo que esperaban”, afirmó. La dirigente consideró que ese resultado representa un alivio para los negocios, en medio de las dificultades que atraviesa el sector comercial tanto a nivel nacional como local.

Respecto del gasto de los consumidores, estimó que cada regalo tuvo un valor promedio cercano a los $50.000. No obstante, explicó que las consultas realizadas no permitieron determinar si el resultado respondió a una mayor cantidad de compradores, a un incremento de los montos gastados o a una combinación de ambos factores.

Sin datos para una comparación interanual

Durante la entrevista, Boccolini fue consultada sobre la posibilidad de comparar el desempeño comercial con el Día de la Madre de 2025. En ese punto, aclaró que el Centro Comercial no dispone de una estadística interanual comparable con la que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Nuestras estadísticas son con el universo de socios, al cual podemos tener llegada inmediata. No tenemos una estadística hecha”, explicó.

La presidenta de la entidad precisó que, para estas fechas especiales, recogen las opiniones de los comerciantes a través de consultas directas y grupos de WhatsApp. “No contamos, por ejemplo, como lo tiene CAME, con una estadística interanual que permita tener una respuesta más asertiva”, reconoció. Por ese motivo, el balance positivo de los asociados no permite afirmar que las ventas locales hayan aumentado respecto de 2025.

El resultado de las consultas del Centro Comercial contrasta con el panorama reflejado por otros informes difundidos después del Día de la Madre. A nivel nacional, CAME informó una caída interanual del 1,4% en las ventas minoristas, medidas a precios constantes, y un ticket promedio de $63.197.

Por su parte, un relevamiento del Centro Comercial de Santa Fe indicó que el 54,5% de los negocios consultados en la capital provincial registró una disminución interanual de su facturación. Además, el 69,2% consideró que la celebración no mejoró las ventas del mes y el ticket promedio fue de $59.000.

Se trata de indicadores obtenidos mediante relevamientos de distinto alcance y metodología, por lo que no corresponde establecer una comparación directa con el sondeo informal realizado entre los comerciantes de nuestra ciudad.

Una campaña para incentivar las compras locales

Boccolini también destacó que el Centro Comercial acompaña esta fecha con una campaña destinada a promover el consumo en los negocios de la ciudad. La iniciativa contempla el sorteo de 40 órdenes de compra de $50.000 cada una, que deberán utilizarse en comercios locales adheridos.

Según explicó, los establecimientos participantes, principalmente de rubros vinculados con el Día de la Madre, incorporaron un código QR como parte de la campaña. La propuesta continuará hasta fines de octubre, con el objetivo de extender el movimiento comercial más allá de la fecha de celebración.

“Siempre acompañamos con una actividad a la par para que, además de las ventas que cada comercio haya hecho en forma particular, la institución genere movilidad en el mercado local”, sostuvo.

Para Boccolini, la respuesta de los comerciantes consultados constituye una señal favorable en un escenario económico complejo, aunque reconoció que todavía no hay datos suficientes para medir con precisión la evolución de las ventas respecto de años anteriores.