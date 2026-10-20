Milei negó que la gente no llegue a fin de mes: “¿Cómo viven 10 días sin comer ni beber?”

El presidente Javier Milei cuestionó este lunes la afirmación de que una parte de la población no llega a fin de mes y utilizó una llamativa comparación para desacreditarla. Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, sostuvo: “Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿cómo viven 10 días sin comer ni beber?”.

Ante empresarios y referentes del sector energético, el mandatario calificó de “pelotudez” la idea de que los ingresos de muchas familias no alcanzan para cubrir los gastos mensuales y atribuyó ese planteo al kirchnerismo. Sus declaraciones contrastan con los resultados de un relevamiento atribuido al Monitor de Opinión Pública, según el cual dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.

Durante su exposición, Milei defendió el rumbo de su programa económico, ratificó su compromiso con el superávit fiscal y volvió a cuestionar a los medios de comunicación.En ese contexto, expresó: “La idea de que la gente no llega a fin de mes es una pelotudez que impulsó el kirchnerismo. La frase suena linda y es una tontería del tamaño de una casa”.

A continuación, formuló la pregunta sobre cómo podrían subsistir durante diez días las personas que se quedan sin dinero antes de que termine el mes. El Presidente también endureció sus críticas contra sus adversarios políticos y afirmó: “No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país”. Luego invitó a los argentinos a reflexionar sobre la situación económica.

Qué dicen los datos sobre los ingresos

Las afirmaciones presidenciales contrastan con los resultados de un estudio atribuido al Monitor de Opinión Pública, que refleja las dificultades económicas de una parte importante de la población. De acuerdo con ese relevamiento, dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes.

El informe señala que la situación es especialmente marcada entre los jóvenes, donde el porcentaje alcanza el 72%, y entre las personas de menores ingresos, grupo en el que llega al 83,3%. El mismo relevamiento indica que el 56,2% de la población tomó algún crédito durante los últimos seis meses, principalmente para afrontar gastos vinculados con la compra de alimentos o el pago de servicios.

Estos datos permiten señalar una diferencia entre quedarse sin dinero disponible y dejar de cubrir las necesidades cotidianas: los hogares pueden recurrir al endeudamiento para afrontar gastos básicos cuando sus ingresos resultan insuficientes.

El debate sobre el poder adquisitivo

Las declaraciones de Milei se produjeron durante una actividad vinculada con el sector energético, en la que el mandatario defendió los resultados de su gestión económica. Su cuestionamiento a la expresión “no llegar a fin de mes” puso nuevamente en discusión las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus gastos mensuales.

Mientras el Presidente rechazó esa descripción de la situación económica y la atribuyó a una consigna política, el relevamiento mencionado registra personas que agotan sus recursos antes de terminar el mes y recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos.