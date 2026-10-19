Inseguridad en 9 de Julio al 1300: denuncian daños en varios vehículos estacionados

Por Santotomealdía



Varios vehículos estacionados en la vía pública fueron violentados durante el fin de semana en un sector de nuestra ciudad cercano al acceso al puente carretero, según denunció una vecina de 9 de Julio al 1300. La mujer relató que encontró su automóvil con la cerradura forzada y numerosos daños en el interior, y aseguró que otros vehículos también fueron afectados en calles cercanas.

En una entrevista realizada este lunes por la tarde en Cómo seguimos, por Radio Nova 97.5, la vecina manifestó su preocupación por la inseguridad y la falta de vigilancia en el sector. También señaló que las obras del nuevo puente modificaron la circulación habitual y que algunos residentes deben dejar sus vehículos estacionados en la calle, mientras las inmediaciones permanecen más solitarias, especialmente durante la noche.

La mujer explicó que habitualmente guarda su automóvil en una cochera, pero esa noche lo había dejado afuera. Durante la madrugada, aproximadamente entre la 1 y la 1.30, escuchó un ruido y salió a observar, aunque no advirtió ninguna situación extraña.

Fue recién a la mañana siguiente cuando descubrió lo ocurrido. La puerta no estaba rota, pero la cerradura había sido forzada y el interior presentaba importantes destrozos. Según detalló, habían retirado o manipulado la cubierta del airbag, la tapa de los fusibles y distintos cables.

También explicó que el vehículo es utilizado como remís y que intentaron retirar la tiquetera, pero no pudieron porque estaba atornillada. De acuerdo con su relato, los daños fueron considerables, aunque no confirmó la sustracción de elementos.

Otros vehículos afectados en las inmediaciones

Durante la entrevista, la vecina aseguró que no fue el único vehículo violentado durante el fin de semana. Según su testimonio, también abrieron un automóvil en Falucho al 2100, cerca de su vivienda, y una camioneta estacionada en Colón al 1400.

La mujer señaló que las obras del nuevo puente alteraron la circulación en las inmediaciones del acceso al puente carretero. En ese contexto, explicó que algunos vecinos no pueden guardar sus vehículos en sus cocheras y deben dejarlos estacionados en la vía pública.

Además, advirtió que las calles presentan una circulación reducida, especialmente durante la noche. Según relató, a partir de las 20 o las 21 comienzan a observar movimientos que les generan preocupación, entre ellos personas que recorren el sector y prueban si las puertas de las viviendas o los portones están abiertos.

“Hay que estar controlando constantemente”, expresó, y destacó que los vecinos mantienen un grupo de comunicación para alertarse ante situaciones sospechosas.

La entrevistada también cuestionó la falta de presencia de seguridad en el lugar. “Se ve que estamos solos, no hay una seguridad en el lugar y eso la verdad que nos está afectando”, manifestó.

A esos episodios sumó otras situaciones que, según describió, se repiten en las inmediaciones, como daños en recipientes de residuos y basura desparramada en la vía pública.

Preocupación por la seguridad y los cambios en la circulación

El testimonio refleja la preocupación de residentes de 9 de Julio al 1300 y calles cercanas, en un sector próximo al acceso al puente carretero donde las obras del nuevo puente modificaron el tránsito habitual.

De acuerdo con lo expresado por la vecina, la menor circulación de vehículos y peatones durante determinados horarios incrementa la sensación de inseguridad, mientras los residentes recurren a la comunicación entre ellos para advertirse sobre posibles hechos delictivos.

Por el momento, no hay información policial que permita establecer si los episodios mencionados fueron cometidos por las mismas personas, ni precisiones sobre eventuales denuncias o actuaciones judiciales vinculadas con estos hechos.