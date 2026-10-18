Crecida del Paraná: aumentó a 754 la cantidad de evacuados y autoevacuados en Corrientes

La crecida del río Paraná continúa provocando inundaciones en distintas localidades de Corrientes, donde ya son 754 las personas que debieron abandonar sus hogares. La cifra surge del último relevamiento de Defensa Civil, difundido este domingo 18 de octubre, y representa un incremento respecto de los registros anteriores. Mientras tanto, en Chaco se mantienen las medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas subas del caudal.

El informe actualizado contabiliza 392 evacuados y 362 autoevacuados en siete localidades correntinas. La situación más comprometida se registra en Itatí, con 295 evacuados y 18 autoevacuados, mientras que en Corrientes Capital hay 344 personas autoevacuadas. Las autoridades provinciales mantienen el seguimiento de las zonas ribereñas y de la evolución del río.

Las localidades más afectadas por las inundaciones

En Itatí, 313 personas de 56 familias debieron dejar sus viviendas. Los afectados se encuentran alojados en la Casa Promesera, el hospedaje Taba Cué y domicilios de familiares.

En Corrientes Capital, las 344 personas autoevacuadas corresponden a 89 familias. El relevamiento no registra, por el momento, evacuados formalmente en la ciudad.

En otras localidades también se registran familias desplazadas: Isla Apipé tiene 41 evacuados; Paso de los Libres, 31; Ituzaingó, 19; Paso de la Patria, cuatro; y Yahapé, dos. Los afectados fueron alojados en dependencias municipales, establecimientos habilitados para la emergencia y viviendas de familiares.

El nuevo balance refleja un agravamiento de la situación hídrica. Según la información difundida por Defensa Civil, el viernes se habían contabilizado 472 personas fuera de sus hogares, mientras que el registro de este domingo elevó esa cantidad a 754.

Chaco mantiene la alerta y Misiones trabaja en la circulación vial

En Chaco, las autoridades dispusieron alerta roja para sectores ribereños ubicados fuera del sistema de defensas, entre ellos Puerto Antequeras, Barranqueras, Puerto Vilelas, Isla del Cerrito y el barrio San Pedro Pescador.

El Comité Provincial de Emergencia advirtió sobre la posibilidad de que el Paraná alcance los 7,50 metros en el corto plazo. También se mantienen alertas de menor nivel en otras zonas, junto con recorridas preventivas, tareas de monitoreo y asistencia a vecinos.

En Misiones, quedó completamente habilitado el puente Piray Guazú, conocido como puente Banana, sobre la ruta nacional 12, luego de una inspección técnica de Vialidad Nacional. En cambio, el puente Paranaí, ubicado entre El Alcázar y Caraguatay, continúa con circulación alternada por un solo carril, a la espera de nuevos estudios sobre la seguridad de la estructura.

Las causas de la creciente y el pronóstico

El aumento del caudal del Paraná está relacionado con las lluvias registradas en la alta cuenca, el sur de Brasil y el río Iguazú, además de las erogaciones de la represa de Yacyretá.

La situación se desarrolla en un contexto de advertencias sobre la intensidad del fenómeno El Niño, que puede favorecer mayores precipitaciones en distintas regiones de Sudamérica. Sin embargo, la evolución de la creciente también depende de las lluvias acumuladas y de las condiciones hidrológicas de la cuenca.

Las previsiones hidrológicas anticipan nuevas subas del Paraná, por lo que los organismos provinciales mantienen la vigilancia sobre las localidades más expuestas ante el riesgo de nuevos anegamientos y evacuaciones.