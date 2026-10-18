Sauce Viejo: 16 años de prisión por el asesinato de Gustavo Barrios, cometido en 2022

Por Santotomealdía



José Marcos Cubilla, de 27 años, fue condenado a 16 años de prisión por el asesinato de Gustavo René Barrios, cometido en febrero de 2022 en Sauce Viejo. La sentencia fue impuesta por el juez Gustavo Urdiales, mediante un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe, tras una investigación encabezada por el fiscal Andrés Marchi.

El crimen ocurrió el 19 de febrero de 2022, minutos después de las 21.30, en inmediaciones de calle 27, entre calle 18 y pasaje 16. Según la investigación, Cubilla engañó a Barrios mediante mensajes de WhatsApp, utilizando una identidad falsa para citarlo con la promesa de devolverle un motor de lancha que le habían robado. Cuando la víctima llegó al lugar, le disparó por la espalda con un arma de fuego y lo mató.

Cómo se esclareció el homicidio

El fiscal Marchi destacó que las pericias sobre teléfonos celulares fueron fundamentales para identificar al responsable. A través de informes solicitados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), se identificaron líneas telefónicas vinculadas al caso.

Además, el análisis de imágenes publicadas en redes sociales permitió relacionar la identidad falsa utilizada por Cubilla con fotografías de vehículos y objetos que también aparecían en las conversaciones mantenidas con la víctima. Estos elementos, junto con testimonios y otras pruebas, permitieron esclarecer el hecho.

La condena

Cubilla reconoció su culpabilidad como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y aceptó, junto con su abogado defensor, la pena y el procedimiento abreviado propuestos por la Fiscalía.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación, los familiares de Gustavo Barrios fueron informados del proceso y manifestaron su conformidad con la condena de 16 años de prisión.