El papa León XIV reapareció tras una operación de pulmón y crece la expectativa por su visita a la Argentina

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo, luego de haber sido operado por un cáncer de pulmón, y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su internación. El Pontífice saludó a más de 20.000 fieles desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, tras recibir el alta médica el sábado.

La recuperación del Papa genera expectativas por su próxima gira por América Latina, que contempla una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque el cirujano que lo operó aseguró que no existen impedimentos clínicos para realizar el viaje, el Vaticano todavía evalúa posibles modificaciones en el itinerario para facilitar su recuperación.

La reaparición y el estado de salud

Desde una ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, León XIV agradeció a quienes lo acompañaron durante los últimos días. “Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

El Pontífice también reconoció el trabajo de los profesionales del Policlínico Gemelli, donde fue intervenido, y adelantó que retomará gradualmente sus actividades.

Según informó Noticias Argentinas, la operación se realizó el martes 13 de octubre para extirpar un nódulo pulmonar y requirió la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Aunque inicialmente se había previsto una recuperación de siete días, recibió el alta médica el sábado, después de que los controles posoperatorios arrojaran resultados favorables. Todavía se esperan estudios histológicos para determinar si será necesario algún tratamiento adicional.

La visita a la Argentina, bajo evaluación

La gira sudamericana prevista para noviembre incluye Uruguay, Argentina y Perú, con un itinerario que contempla 14 vuelos y cambios importantes de altitud y clima.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, consideró que no existen razones clínicas que impidan el viaje y estimó que la recuperación física completa podría demandar unas dos semanas.

Sin embargo, el Vaticano todavía analiza posibles ajustes en la agenda, entre ellos la eliminación de la escala en Cusco, Perú, debido a su altitud.

Por el momento, la visita del Papa a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque las actividades podrían modificarse según su evolución médica. Tampoco se confirmó si participará de la audiencia general del próximo miércoles.