ASTEOM y AMFESTRAM acordaron una afiliación conjunta para los jubilados municipales

Por Santotomealdía



Los jubilados municipales de nuestra ciudad afiliados a ASTEOM podrán acceder también a los beneficios de la mutual AMFESTRAM mediante el pago de una única cuota societaria. La Comisión de Jubilados del sindicato anunció un convenio de reciprocidad entre ambas organizaciones, que establece la afiliación conjunta de sus integrantes.

El acuerdo comenzará a aplicarse con los haberes de octubre y contempla cuotas mensuales de entre $20.000 y $40.000, según los ingresos de cada jubilado. Los importes serán descontados directamente de los haberes y permitirán acceder a servicios de ambas entidades, con atención centralizada en la sede de ASTEOM, ubicada en Necochea 2197.

Cuánto costará la cuota y qué beneficios incluye

Según informó la Comisión de Jubilados, el convenio establece que los afiliados a ASTEOM también serán afiliados a AMFESTRAM, y viceversa, sin necesidad de abonar dos cuotas societarias.

Para octubre de 2026, los valores mensuales, incluidos los gastos administrativos, serán los siguientes:

$20.000 para haberes afectables de hasta $1.700.000.

$30.000 para haberes de $1.700.001 a $3.500.000.

$40.000 para haberes desde $3.500.001.

Las cuotas se actualizarán a partir de diciembre de 2026, de acuerdo con los incrementos paritarios que rijan para el sector pasivo. El convenio también contempla el descuento por recibo de haberes de los eventuales consumos de servicios.

Entre los beneficios anunciados figuran turismo, óptica, prótesis, farmacia sindical, alojamiento por razones de salud, artículos para el hogar y distintos subsidios y reintegros médicos, entre otras prestaciones. Para consultas y gestiones, los interesados pueden dirigirse a Necochea 2197 o comunicarse al 474-1914.

Una comisión que se convirtió en referencia provincial

El acuerdo representa una nueva gestión de la Comisión de Jubilados de ASTEOM, constituida formalmente el pasado 26 de agosto, luego de un proceso de organización iniciado a mediados de 2025. El espacio es presidido por Osvaldo Cruz y surgió a partir de reclamos vinculados con los haberes y derechos previsionales del sector.

La experiencia también fue reconocida por FESTRAM, que a comienzos de octubre anunció su intención de promover comisiones similares en otros sindicatos municipales de la provincia, tomando como referencia el trabajo desarrollado en nuestra ciudad y con la participación de Cruz en las reuniones de asesoramiento.