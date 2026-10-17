Tragedia en la Ruta 34: dos muertos y dos heridos tras el vuelco de una camioneta entre Rafaela y Sunchales

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas este sábado tras el vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo comprendido entre Rafaela y Sunchales, en el departamento Castellanos. Por causas que todavía se investigan, el conductor de una Ford Ranger perdió el control del vehículo, se despistó hacia la banquina y dio varios vuelcos.

Las víctimas fatales fueron el conductor de la camioneta y una mujer adulta, mientras que los otros dos ocupantes, un hombre y una mujer, sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados al Hospital Jaime Ferré de Rafaela. El operativo demandó la intervención de bomberos, personal sanitario y distintas fuerzas de seguridad, ya que los sobrevivientes habían quedado atrapados dentro del vehículo.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se produjo durante la mañana de este sábado 17 de octubre, en un sector de la Ruta Nacional 34 ubicado entre Rafaela y Sunchales. Según la información difundida por los medios provinciales, una camioneta Ford Ranger XL 4x2, de color gris claro, circulaba de sur a norte cuando su conductor perdió el control, salió de la calzada y volcó sobre la banquina este.

De acuerdo con el parte de Bomberos difundido por El Litoral, al llegar al lugar los rescatistas encontraron a tres personas dentro de la camioneta. El conductor ya no presentaba signos vitales, mientras que los otros dos ocupantes permanecían conscientes, aunque con heridas de gravedad.

Una cuarta ocupante, también una mujer adulta, fue encontrada sin vida a pocos metros del vehículo, sobre la banquina.

Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni se establecieron públicamente las causas que provocaron el despiste.

Personal de la Dirección General de Bomberos, Cuartel Zona Norte de Rafaela, intervino en el lugar y debió realizar distintas maniobras para liberar a las personas atrapadas.En primer término, los bomberos aseguraron la camioneta y cortaron el suministro eléctrico para reducir los riesgos durante las tareas de rescate.Posteriormente, utilizaron herramientas hidráulicas para abrir y retirar las puertas y separar sectores de la carrocería, lo que permitió acceder a los dos sobrevivientes.

Una vez liberados, el hombre y la mujer heridos fueron asistidos e inmovilizados junto con personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) y trasladados al Hospital Jaime Ferré de Rafaela.