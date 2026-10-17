Colón dejó escapar dos veces la ventaja y empató con Almirante Brown

Colón empató 2-2 ante Almirante Brown en el estadio Brigadier López, después de estar dos veces en ventaja, y dejó escapar una gran oportunidad de escalar posiciones en la Zona A de la Primera Nacional. Federico Rasmussen abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo, Velurtas igualó a los 33, Ignacio Lago volvió a poner arriba al Sabalero a los 42 y Martínez estableció el empate definitivo a los 45.

El equipo de Iván Delfino tenía la posibilidad de alcanzar el cuarto puesto, luego de que Deportivo Madryn empatara sin goles frente a Acassuso y quedara con 54 puntos. Sin embargo, Colón no pudo sostener ninguna de las dos ventajas que consiguió en el complemento y terminó sumando apenas un punto. De esta manera, llegó a las 54 unidades y desperdició la oportunidad de superar al conjunto patagónico en la recta final de la fase regular.

El Sabalero había comenzado el encuentro con la intención de asumir el protagonismo y buscar rápidamente el arco rival. A los cinco minutos, Alan Bonansea tuvo una buena oportunidad, pero no consiguió resolver cuando había quedado en una posición favorable para definir.

Colón mantuvo la iniciativa y siguió generando aproximaciones. A los 23 minutos, Ignacio Lago construyó una buena jugada y envió un centro para Darío Sarmiento, que no logró definir con precisión. Poco después, ambos volvieron a combinar y la acción terminó con un remate de Lago que pasó apenas por encima del travesaño.

Almirante Brown también tuvo una llegada peligrosa a los 33 minutos, cuando Federico Rasmussen apareció para desviar al córner un remate de Abreliano. Sin embargo, las situaciones más claras de la primera etapa fueron del conjunto rojinegro.

A los 37 minutos, el propio Rasmussen estuvo cerca de abrir el marcador. Después de un córner ejecutado por Lago, el defensor ganó de cabeza y exigió una gran intervención de Bruno Galván, que evitó el gol.

Así, Colón se fue al descanso con un empate sin goles que no reflejaba las oportunidades que había generado. El equipo de Delfino había sido protagonista, pero le faltó eficacia para transformar esa superioridad en una ventaja.

En el segundo tiempo, el Sabalero finalmente consiguió romper el cero. A los 20 minutos, Federico Rasmussen convirtió el 1-0 y desató el festejo en el Brigadier López. El gol parecía encaminar una victoria importante, tanto por el resultado como por la posibilidad de avanzar en la tabla.

Pero Colón no consiguió sostener la diferencia. A los 33 minutos, Velurtas marcó el 1-1 para Almirante Brown, obligando al equipo de Delfino a buscar nuevamente un gol cuando el partido ingresaba en su tramo decisivo.

La reacción llegó a los 42 minutos y tuvo como protagonista a Ignacio Lago, que convirtió un golazo para establecer el 2-1. Con muy poco tiempo por delante, Colón volvía a ponerse en ventaja y parecía quedarse con tres puntos fundamentales para sus aspiraciones.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos minutos. A los 45, Martínez convirtió el 2-2 para Almirante Brown, en otro golpe para un equipo que volvió a mostrar dificultades para defender un resultado favorable.

El empate dejó una sensación amarga en el Brigadier López. Colón estuvo dos veces arriba en el marcador, la segunda cuando faltaban apenas unos minutos para el final, pero no pudo cerrar el partido. La falta de eficacia para sostener las ventajas terminó pesando tanto como las oportunidades desaprovechadas durante la primera mitad.

El resultado también tiene consecuencias en la tabla. Colón llegó a 54 puntos, la misma cantidad que Deportivo Madryn, que previamente había igualado 0-0 ante Acassuso. Una victoria le habría permitido superar al conjunto patagónico y ubicarse cuarto, en una posición más favorable pensando en el Reducido.

Ahora, al equipo de Delfino le quedan dos partidos para cerrar la fase regular: visitará a Ciudad de Bolívar y luego recibirá a Defensores de Belgrano. En esos encuentros deberá intentar recuperar los puntos que dejó escapar ante Almirante Brown y buscar la mejor ubicación posible de cara a la pelea por el segundo ascenso.