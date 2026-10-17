Susto por el Dibu Martínez: recibió oxígeno y salió en camilla tras un fuerte choque con un rival

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas durante el partido entre Everton y Chelsea por la Premier League, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que obligó a detener el juego. El guardameta recibió atención médica sobre el campo, le suministraron oxígeno y fue retirado en camilla, con el cuerpo inmovilizado.

El episodio ocurrió a los 65 minutos, cuando el encuentro estaba 1-0 a favor del equipo del argentino. Tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall, Martínez salió a despejar la pelota y chocó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

El campeón del mundo en Qatar 2022 quedó tendido en el césped del Hill Dickinson Stadium y fue atendido de inmediato por el personal médico. Ocho minutos después, lo retiraron del campo de juego en camilla. Durante el traslado, el arquero levantó uno de sus brazos en un gesto que pareció buscar transmitir tranquilidad.

Las imágenes mostraron que Martínez recibió oxígeno y fue inmovilizado antes de abandonar la cancha. Sin embargo, hasta el momento no se había difundido un parte médico oficial que precisara el alcance de la lesión. Estas medidas también pueden formar parte de los protocolos de atención ante un golpe de estas características.

Desde la cuenta oficial del Chelsea únicamente informaron la sustitución del arquero. "Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League", comunicaron. En su lugar ingresó el belga Mike Penders, de 21 años, para completar el encuentro.