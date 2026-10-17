Subasta de bienes incautados al delito: el Gobierno informó una recaudación récord de $1.645 millones

El Gobierno de Santa Fe informó que recaudó $1.645.810.000 en la sexta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El monto marcó un récord para estos remates y se destinará a reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento de la agencia.

La subasta se realizó este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Se inscribieron 8.796 personas de todas las provincias para pujar por 224 lotes, la mayor cantidad desde la creación de la Aprad.

Durante la apertura, Pullaro sostuvo que la iniciativa constituye “una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”. “En Santa Fe al delito se lo investiga y se lo persigue; y a los delincuentes se los encarcela, para que no sigan delinquiendo, pero además vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas”, afirmó. “Es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y la impunidad”, señaló.

El gobernador también dijo que la participación refleja “mucha expectativa y confianza en el Estado santafesino” y recordó que lo recaudado se destina a reparar a víctimas y a organizaciones sociales. “Estamos demostrando que en la Provincia la impunidad se acabó”, agregó.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno provincial, en las cinco subastas anteriores se habían recaudado más de $5.051 millones: $451 millones en la primera; $700 millones en la segunda; $1.200 millones en la tercera; $1.238 millones en la cuarta, y más de $1.500 millones en la quinta. Con el resultado de esta sexta edición, el total supera los $6.600 millones, según el detalle oficial.

El reporte oficial informó una participación y recaudación récord en esta edición.

La oferta incluyó 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. El lote que alcanzó el mayor precio fue el número 3, un inmueble vendido por $76 millones. El más económico fue el lote 24, una máquina arcade rematada en $130.000.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que la subasta es “la única en la Argentina”, y que la presencia de los participantes demuestra la confianza que genera el proceso. También explicó que entre los bienes había vehículos y propiedades vinculados a causas de corrupción, narcotráfico, robos cometidos por motochorros y juego clandestino.

Figueroa Escauriza señaló que los fondos de las cinco ediciones anteriores permitieron devolver recursos a la comunidad, reparar a víctimas, asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento de la Aprad.