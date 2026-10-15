Día de la Madre: Jardines del Club propone un almuerzo especial junto al río Salado

Jardines del Club prepara una propuesta especial para celebrar el Día de la Madre este domingo 18 de octubre, con un almuerzo de tres pasos, copa de bienvenida y una carta diseñada especialmente para la ocasión. El espacio abrirá sus puertas desde las 12 horas, el menú tendrá un valor de $35.000 por persona y las reservas podrán realizarse hasta el viernes al 342 628 5229.

El espacio está ubicado en 9 de Julio 1144, dentro del Club Rentas Ministerio, en un entorno privilegiado de nuestra ciudad: junto al río Salado, a metros del Puente Carretero y del nuevo puente que se construye entre Santo Tomé y Santa Fe. Su patio al aire libre ofrece un escenario particular para disfrutar de un encuentro familiar en plena primavera.

La experiencia gastronómica comenzará con una copa de bienvenida de Aperol Spritz de pomelo. Como entrada, se servirá un tartar fresco de salmón con palta en cubos, alcaparras y crujientes de masa madre tostada con oliva.

El plato principal será filet de abadejo a la plancha sobre batatas al rescoldo, salseado con emulsión tibia de manteca noisette. Para el postre, la propuesta incluye crème brûlée con frambuesas frescas y coulis de maracuyá.

La iniciativa forma parte de la nueva etapa de Jardines del Club, que recientemente reabrió sus puertas con una propuesta gastronómica renovada y una marcada incorporación de pescados a su carta habitual.

Más allá del menú, uno de los principales atractivos es la posibilidad de compartir la celebración en un espacio abierto, rodeado de verde y muy cerca del río, en un sector de Santo Tomé que ofrece un entorno diferente al de los restaurantes tradicionales.

Las reservas para el almuerzo del Día de la Madre se reciben hasta este viernes al 342 628 5229. El menú especial tiene un valor de $35.000 por persona y se ofrecerá el domingo 18 de octubre, desde las 12 horas, en Jardines del Club, dentro del Club Rentas Ministerio.