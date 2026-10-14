El debate sobre remises y aplicaciones de transporte llegará al Foro de Concejales del Área Metropolitana

Por Santotomealdía



La regulación de los remises y las aplicaciones de transporte será uno de los temas que se discutirán este viernes en una reunión del Foro de Concejales del Área Metropolitana. Así lo confirmó Alejandra Chena en una entrevista con Nova al Día, luego del reclamo que trabajadores del sector realizaron hace dos semanas frente al Concejo Municipal de nuestra ciudad para solicitar cambios en la normativa y una actualización de las tarifas.

Chena explicó que solicitó incorporar la problemática a la agenda del encuentro metropolitano y que su pedido fue aceptado por Sergio Basile, presidente del Concejo Municipal de Santa Fe. De esta manera, el debate sobre las condiciones en las que funcionan los remises habilitados y las aplicaciones de viajes tendrá una instancia de discusión que excederá el ámbito local.

“El viernes se va a hacer una reunión del Foro de Concejales del Área Metropolitana, y estoy agradecida a Sergio Basile, que respondió mi pedido”, expresó Chena. En ese sentido, confirmó que “va a estar incluido el tema de remises y aplicaciones y lo vamos a discutir, pero en forma metropolitana”.

Los reclamos de los remiseros

La novedad se conoce después de que, hace aproximadamente dos semanas, un grupo de remiseros se manifestara frente al Concejo Municipal para reclamar modificaciones a la ordenanza que regula la actividad y una actualización tarifaria.

En aquella oportunidad, Hernán Escobar, de Remises Virgen de Luján, explicó a Santotomealdía que el sector cuestiona las diferencias entre las exigencias que deben cumplir los vehículos habilitados y las condiciones bajo las cuales funcionan las aplicaciones de transporte.

Entre los planteos mencionó los costos de las habilitaciones, las revisiones técnicas y otras obligaciones municipales, además de la necesidad de revisar una normativa que, según los trabajadores, quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades del servicio.

Los remiseros también reclamaron una actualización de las tarifas, al señalar que el último aumento había sido otorgado en diciembre y que desde entonces debieron afrontar mayores costos de mantenimiento de los vehículos.

Escobar recordó además que en junio habían mantenido una reunión con autoridades municipales, en la que, según afirmó, existió el compromiso de avanzar en modificaciones a la normativa.