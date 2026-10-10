Ciudadanía Activa reclamó un plan de contingencia ante los problemas con el agua

Por Santotomealdía

El espacio político Ciudadanía Activa Santo Tomé reclamó al intendente que convoque de manera urgente al Comité de Crisis Local y active un plan de contingencia para asistir a los vecinos afectados por los problemas en el suministro de agua potable, a raíz del desperfecto registrado en el acueducto Desvío Arijón.

A través de un comunicado titulado "Santo Tomé sin agua y sin un plan de contingencia", el espacio planteó que, si bien la reparación de la infraestructura está a cargo de Aguas Santafesinas (ASSA), el Municipio debe organizar la asistencia durante la emergencia. "Ante una situación de esta magnitud, no alcanza con esperar que se restablezca el servicio. Es necesario actuar", sostuvieron.

Entre las medidas que propusieron, reclamaron la distribución de agua potable en los barrios afectados, con prioridad para personas mayores, personas con discapacidad, familias con niños y sectores en situación de vulnerabilidad. También pidieron coordinar acciones con ASSA, vecinales, instituciones y organizaciones comunitarias para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

Críticas a la gestión municipal

En el documento, Ciudadanía Activa cuestionó la respuesta del gobierno local y planteó lo que considera una contradicción entre las herramientas de emergencia aprobadas y la capacidad de resolver los problemas cotidianos de la ciudad.

"Mientras que gran parte del transcurso de esta gestión se viene gobernando con ordenanzas que declaran la emergencia en materia de servicios públicos, otorgándole facultades extraordinarias en el manejo de los recursos, en la práctica es un gobierno sin un plan", expresaron.

En ese sentido, el espacio enumeró dificultades vinculadas con la recolección de residuos, el estado y la transitabilidad de las calles y la prestación de los servicios de agua y cloacas. "En resumen, es un gobierno que no tiene un plan para la ciudad", afirmaron.

Por último, el comunicado remarcó que el acceso al agua potable es un derecho básico y sostuvo que, cuando se interrumpe el servicio, el Estado debe organizar los recursos y priorizar a los sectores más vulnerables.

"Gobernar también es estar preparados para las emergencias. Santo Tomé necesita respuestas concretas, coordinación y asistencia inmediata", concluyó el espacio político.