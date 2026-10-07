Personal recibe el premio a la mejor internet y red móvil de la Argentina.

Personal, empresa de servicios de conectividad fija y móvil, recibió nuevamente el reconocimiento de Ookla® por contar con la Mejor Red Móvil y la Mejor Red Fija de Argentina durante el primer semestre de 2026, según el análisis de las pruebas realizadas por usuarios a través de Speedtest®*.

En las mediciones analizadas, la compañía obtuvo una velocidad media de descarga en dispositivos móviles de 85,02 Mbps y una velocidad media de descarga 5G de 525,93 Mbps. Por su parte, la red fija de fibra registró una velocidad media de descarga de 218,50 Mbps, reflejando el desempeño de su infraestructura de conectividad en todo el país.

Por su parte, Personal Fibra fue reconocida por brindar la mejor experiencia de internet fija del país, liderando los indicadores de experiencia de juego y streaming de video entre los proveedores de servicios de Internet de Argentina.

"Este reconocimiento valida la calidad y confiabilidad de la red de Personal, así como su compromiso con ofrecer una conectividad diferencial para sus clientes. Una experiencia de internet fija superior permite disfrutar contenidos en streaming sin interrupciones, realizar videollamadas de alta calidad, trabajar y estudiar a distancia de manera eficiente y conectar múltiples dispositivos simultáneamente con un desempeño óptimo", expresaron desde la empresa.

En ese sentido, destacaron que "Personal continúa expandiendo su red de fibra óptica al hogar (FTTH) en distintas localidades del país, con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de conectividad de sus clientes". Asimismo, agregaron que "las redes de Personal son reconocidas por la solidez y capacidad, que se centra en la infraestructura convergente, con una fuerte expansión de fibra óptica, que ya supera los 100.000 kilómetros desplegados entre FTTH y HFC". Y subrayaron: "Mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la evolución constante de sus redes fija y móvil, Personal incrementa la capacidad de sus servicios y ofrece conexiones más rápidas, estables y confiables".

"Esta expansión forma parte del plan de inversiones que Personal lleva adelante en todo el país para acompañar el crecimiento de la demanda de conectividad y responder a las necesidades digitales de hogares, empresas e instituciones", manifestaron desde la firma.

"La llegada de la fibra óptica impulsa además el desarrollo tecnológico de las ciudades, al fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones disponible y elevar los estándares de calidad del servicio", añadieron.

Desde Personal detallaron: "la red móvil se apoya hoy en más de 10.000 sitios 4G y 4.5G, con cobertura en 3.000 localidades. Sobre esa base, la compañía avanza de manera progresiva con el despliegue de 5G, con más de 1.600 sitios activos".

"Personal fue pionera en encender 5G en Argentina en 2021 y mantiene desde entonces una posición de liderazgo. Un hito clave fue la activación del primer clúster 5G Stand Alone del país, que sienta las bases para nuevos casos de uso avanzados para personas, empresas, industrias y gobiernos", concluyeron.

