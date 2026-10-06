Colapinto ya palpita Singapur: calor, muros y un desafío "extremo" en la Fórmula 1

Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en una nueva fecha de la Fórmula 1. Después de finalizar en el 13° puesto en el Gran Premio de Malasia, el piloto argentino se prepara para afrontar este fin de semana la competencia en Singapur, un escenario que conoce por su particular exigencia y que él mismo definió como “uno de los fines de semana más extremos de la temporada”.

El circuito de Marina Bay representa un desafío por varios factores: las altas temperaturas, la elevada humedad, el trazado callejero y la proximidad de los muros obligan a los pilotos a mantener un alto nivel de concentración durante toda la carrera. A eso se suma que la actividad volverá a desarrollarse bajo el formato Sprint, por lo que los equipos tendrán menos tiempo para trabajar en la puesta a punto de sus autos.

“Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para afrontar uno de los fines de semana más extremos de la temporada”, señaló Colapinto en declaraciones difundidas por Alpine.

Las condiciones climáticas serán nuevamente uno de los principales obstáculos. Aunque el Gran Premio se disputa durante la noche, el calor y la humedad continúan siendo factores determinantes y pueden aumentar considerablemente el desgaste físico de los pilotos.

“El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y este fin de semana no será diferente, solo que se suma el hecho de que se trata de un circuito callejero”, explicó el argentino.

A las dificultades del clima se suma la complejidad del trazado de Marina Bay. Sus curvas técnicas, frenadas exigentes, superficie irregular y muros muy cercanos dejan poco margen para cometer errores y convierten a cada vuelta en un desafío permanente.

“La pista es implacable y muy divertida para manejar. La combinación de curvas técnicas, una superficie irregular y muros muy cerca, además de estar bajo las luces, hace que sea uno de mis circuitos favoritos del año”, destacó Colapinto.

El formato Sprint también obligará a Alpine a encontrar rápidamente el equilibrio del monoplaza, ya que los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos antes de comenzar con la clasificación. Para Colapinto, será fundamental conseguir un buen rendimiento desde las primeras vueltas.

“Las condiciones realmente premian el compromiso y vamos a necesitar encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es nuevamente un fin de semana con carrera Sprint”, sostuvo.

Además de la carrera Sprint, Colapinto tendrá dos sesiones de clasificación durante el fin de semana: una determinará la grilla de largada de la competencia corta y la otra definirá el orden de partida para el Gran Premio de Singapur del domingo.

“Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y ponernos en una posición que nos permita sumar puntos”, concluyó el piloto argentino.