Cristiano Ronaldo explicó por qué dejó la concentración de Portugal y no se baja de la Selección

ristiano Ronaldo rompió el silencio y explicó las razones que lo llevaron a abandonar la concentración de Portugal después del partido ante Noruega por la Nations League. A través de un extenso comunicado dirigido a los hinchas y a la opinión pública, el delantero contó su versión del conflicto con el entrenador Jorge Jesús, reconoció que cometió un error al marcharse del hotel y, lejos de cerrar la puerta, dejó en claro que quiere seguir disponible para la Selección portuguesa.

Según relató Ronaldo, tanto la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) como el nuevo entrenador le habían pedido que continuara formando parte del equipo nacional. En ese marco, explicó que había acordado con Jorge Jesús que disputaría alrededor de 30 minutos frente a Noruega, algo que finalmente no ocurrió: el capitán portugués no ingresó y tampoco sumó minutos.

El delantero contó que, después del partido, mantuvo una reunión con el entrenador para definir cómo se explicaría la situación públicamente. De acuerdo con su versión, habían acordado que Jorge Jesús reconocería ante la prensa que Ronaldo nunca había pedido jugar, que la idea de hacerlo participar había sido del propio técnico y que había sido un error hacerlo calentar para luego no utilizarlo.

Incluso, Ronaldo aseguró que se había elaborado un documento con los puntos que el entrenador debía abordar en la conferencia de prensa. Entre ellos había una referencia a Pelé y Diego Maradona, con la que Jorge Jesús admitiría que había cometido un error al hacer calentar a un futbolista de esa jerarquía sin finalmente ponerlo en cancha. Sin embargo, según el portugués, ninguna de esas explicaciones fueron expuestas públicamente.

Ronaldo sostuvo que la conferencia de prensa terminó agravando el conflicto. El atacante afirmó haber percibido una actitud del entrenador que consideró muy diferente a la que había mostrado en privado y señaló que sintió que “mi permanencia solo perjudicaría al equipo”. Horas después, tomó la decisión de abandonar el hotel de concentración en Copenhague, Dinamarca, y viajó a Madrid.

El futbolista también explicó que antes de esa conferencia había hablado con el presidente de la FPF y con Jorge Jesús y les había planteado que, si no querían contar con él, simplemente debían decírselo. Según Ronaldo, ambos le respondieron que su lugar seguía estando en la Selección Nacional.

En ese sentido, el capitán portugués remarcó que durante sus casi 25 años de carrera nunca interfirió en las decisiones técnicas de los entrenadores y que siempre aceptó las determinaciones tomadas. “Respeto la decisión”, sostuvo, aunque aclaró que cuando se rompe la palabra acordada siente que su lugar deja de estar allí.

Ronaldo también asumió su responsabilidad por haber abandonado la concentración y pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués. “La responsabilidad es exclusivamente mía”, reconoció, al tiempo que consideró que la Federación debe evaluar y sancionar su conducta sin atenuantes. Incluso señaló que, por ser el capitán, su posición debería ser considerada un agravante y que las mismas reglas deben aplicarse a todos.

Sin embargo, el mensaje más importante de su comunicado llegó al referirse a su futuro con Portugal. Ronaldo no anunció su salida de la Selección y, por el contrario, aseguró que continuará disponible después de cumplir la eventual sanción que le imponga la Federación.

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir mi sanción, estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, afirmó.

De esta manera, pese al fuerte conflicto que protagonizó durante la concentración, Cristiano Ronaldo dejó abierta la puerta para continuar representando a Portugal y dejó claro que su intención es volver al equipo nacional una vez que cumpla la sanción correspondiente.