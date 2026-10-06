Elecciones 2027: Santa Fe votará en abril las primarias, en junio las generales y se despega del cronograma nacional

La provincia de Santa Fe tendrá un calendario electoral desdoblado de los comicios nacionales durante 2027. El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que el esquema que trabaja la Casa Gris contempla el cierre de listas en febrero, las elecciones primarias en abril y los comicios generales en junio.

Pullaro aclaró que todavía no están definidos los días exactos de cada instancia, ya que el Ministerio de Gobierno analiza el calendario de feriados y fines de semana largos para evitar que las fechas elegidas puedan afectar la participación electoral. El decreto de convocatoria aún no fue firmado.

“Los meses van a ser esos”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre el cronograma, y explicó que la intención es establecer las fechas de manera que las jornadas electorales no coincidan con fines de semana largos.

De esta manera, el proceso electoral santafesino comenzará en febrero de 2027 con la presentación de las listas, continuará con las primarias en abril y finalizará con las elecciones generales en junio. En esos comicios se elegirán las distintas autoridades provinciales y municipales que correspondan según cada localidad.

¿Por qué Santa Fe votará antes que la Nación?

El Gobierno provincial ratificó además su decisión de separar las elecciones locales de las nacionales. Según explicó Pullaro, el desdoblamiento responde tanto a una definición política de la administración como a los plazos establecidos por la normativa provincial.

El objetivo expresado por el gobernador es evitar que las discusiones de alcance nacional se mezclen con los debates propios de Santa Fe. A esto se suma que la nueva normativa electoral fija condiciones vinculadas con la fecha de finalización de los mandatos provinciales, que condicionan el momento en que pueden realizarse los comicios.

Las elecciones nacionales, en tanto, están previstas para octubre de 2027, por lo que el esquema provincial quedaría concentrado durante el primer semestre del año.

Las fechas que se manejaban antes del anuncio

Aunque Pullaro confirmó los meses, durante los últimos días ya habían trascendido fechas concretas que eran analizadas por la Casa Gris.

El senador provincial y presidente de la UCR santafesina, Felipe Michlig, había señalado que las elecciones generales podrían realizarse el 13 de junio de 2027. En ese esquema, las primarias serían el 18 de abril y el cierre de listas quedaría establecido para el 12 de febrero.

Esas fechas fueron tomadas como referencia por distintos dirigentes de la oposición, aunque el Gobierno todavía no las había formalizado mediante un decreto.