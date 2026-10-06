Curso de Gestión Empresarial: en noviembre realizarán una nueva capacitación para emprendedores

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición del Curso de Gestión Empresarial, una capacitación gratuita destinada a pequeños emprendedores y a personas que quieran transformar una idea en un proyecto real, rentable y sostenible.

La propuesta está dirigida tanto a quienes buscan iniciar un emprendimiento como a quienes ya cuentan con uno y quieren fortalecerlo mediante nuevas herramientas de gestión. El curso tendrá cuatro clases, de 8:30 a 11:30, que se desarrollarán los días 10, 12, 17 y 19 de noviembre.

A lo largo de los encuentros se abordarán distintas herramientas para acompañar las diferentes etapas de un proyecto. La capacitación comenzará con “El punto de partida”, donde se trabajará sobre el significado de emprender, el autodiagnóstico personal, herramientas de coaching e Ikigai, la información necesaria antes de iniciar un proyecto y el análisis FODA.

El segundo encuentro, “Del sueño al mercado”, estará orientado al marketing y al análisis del entorno comercial. Se abordarán principios de marketing, estudio de mercado, análisis de la competencia, proveedores, clientes y una introducción al marketing digital.

En la tercera clase, “Conectando con tu cliente ideal”, los participantes trabajarán sobre segmentación de mercado, definición del cliente objetivo, estrategias de publicidad y ventas online, además de analizar ejemplos de marcas exitosas.

Finalmente, “La rentabilidad como meta” estará enfocada en los aspectos económicos del emprendimiento, con contenidos vinculados a la fijación de precios, costos fijos y variables, punto de equilibrio y estrategias para alcanzar un negocio sostenible.

Cómo inscribirse

La capacitación es gratuita y quienes quieran participar pueden inscribirse por WhatsApp al 342 447 3786.

También es posible realizar la inscripción de manera presencial en la Dirección de Producción, ubicada en Macia 1933, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30.

De esta manera, el Municipio busca brindar herramientas de gestión y conocimientos empresariales a pequeños emprendedores para acompañar tanto el desarrollo de nuevas ideas como el crecimiento de proyectos que ya están en marcha.