Traspaso a ASSA: el Concejo incorporaría garantías para preservar los puestos de trabajo

Por Santotomealdía

Los bloques del Concejo expresaron su acompañamiento al pedido de ASTEOM para incorporar garantías laborales al proyecto de traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA). El gremio busca que queden protegidos los puestos y las condiciones laborales de los más de 80 trabajadores municipales alcanzados por el proceso.

La definición surgió este martes, tras una extensa reunión entre los concejales y representantes de ASTEOM. Al finalizar el encuentro, el secretario adjunto del gremio, Gabriel Benassi, destacó la respuesta obtenida: “Hemos recogido el apoyo y el acompañamiento de todas las fuerzas, tanto del bloque opositor como del bloque oficialista”.

El pedido central de ASTEOM es que cualquier decisión futura que pueda afectar las condiciones laborales de los trabajadores deba pasar previamente por el Concejo. “Buscábamos que en el articulado se incluyera una cláusula un poco más genérica que obligue al Ejecutivo a pasar por el Concejo como una instancia de control siempre que se trate de modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores”, explicó Benassi.

De todos modos, todavía no existe una definición sobre qué ocurrirá con cada uno de los agentes si finalmente se concreta el cambio de prestador. Durante la reunión se habló de la posibilidad de que algunos trabajadores puedan ser absorbidos por ASSA, pero Benassi aclaró que actualmente no existe una propuesta concreta de la empresa.

“No es que se dijo que tantos empleados van a quedar y tantos van a pasar a la órbita de la Provincia”, precisó. Frente a esa falta de definiciones, el gremio busca que el proyecto deje establecida una instancia de control ante cualquier decisión posterior que pueda modificar la situación laboral del personal.

ASTEOM también tendrá la posibilidad de conocer y opinar sobre la redacción que se elabore durante esta semana. Según explicó Benassi, durante el encuentro se adelantaron algunos lineamientos y, cuando exista un texto, el gremio podrá evaluar si refleja el planteo realizado, aunque aclaró que no tendrá una instancia formal de aprobación.

“Lo queremos ver aprobado y que quede firme en el proyecto la semana que viene”, resumió el secretario adjunto de ASTEOM. La iniciativa será analizada en las comisiones internas del Concejo antes de regresar al recinto el martes 13 de octubre, cuando deberá ser tratada con o sin dictamen.