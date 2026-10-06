Messi se despide de la Selección: Argentina enfrenta a Benín en una noche histórica

La Selección argentina enfrentará este martes a Benín en un amistoso internacional que tendrá un significado especial: será el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Monumental, con arbitraje del chileno Fernando Véjar y televisación de TyC Sports y Telefe.

El VAR estará a cargo de otro árbitro chileno, José Cabero, en una noche que promete ser especialmente emotiva para los hinchas argentinos. Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección en el estadio de River en el que disputó algunos de sus últimos partidos como local.

El capitán argentino anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la Selección, después de 21 años de trayectoria con la camiseta albiceleste. A lo largo de ese período, se convirtió en el futbolista con más partidos y goles en la historia del seleccionado: disputó 207 encuentros, marcó 122 goles y dio 66 asistencias.

Además, Messi fue protagonista de una de las etapas más exitosas de la historia del equipo nacional. Conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Argentina llega con dos goleadas

El partido ante Benín será el último compromiso de la Selección en esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de conseguir dos triunfos contundentes.

El miércoles pasado, Argentina goleó 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado se impuso por 7-0 ante Burkina Faso, que presentó un seleccionado Sub 23 debido a dificultades logísticas para llegar al país.

Para este último amistoso, Scaloni analiza una formación con Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo; y Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque.

Benín llega después de dos partidos oficiales

Benín, por su parte, afrontó dos encuentros durante esta fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

El seleccionado africano empató 1-1 frente a Burkina Faso y luego consiguió una victoria por 2-1 ante Mauritania. El equipo dirigido por el alemán Gernot Rohr buscará cerrar la gira con un resultado positivo ante el campeón del mundo.

El probable equipo de Benín está integrado por Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode y Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida e Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan y Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun.

Los datos del partido

Amistoso internacional

Argentina - Benín

Estadio: Monumental

Hora: 20

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

VAR: José Cabero (Chile)

TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.