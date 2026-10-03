Protección Animal: informaron el cronograma de actividades para octubre

La Municipalidad dio a conocer el cronograma del Programa de Protección Animal correspondiente a octubre, que contemplaba dos campañas masivas de atención focalizada y la continuidad de los servicios veterinarios gratuitos en el Espacio Municipal de Protección Animal.

La primera jornada, prevista para este sábado 3 de octubre en la Escuela Monseñor Zazpe, fue suspendida debido a las condiciones climáticas adversas. La actividad iba a desarrollarse de 8 a 13 en Hipólito Irigoyen 3900 pero fue cancelada y por el momento no se anunció si será reprogramada. En tanto, la segunda campaña masiva focalizada, con aboraje territorial previo, se llevará adelante el sábado 24 de octubre en el SUM del barrio El Chaparral.

Además, durante todo el mes continuará la atención habitual en el Espacio Municipal de Protección Animal, ubicado en Macía 1933. Los servicios se brindarán los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, y los martes y jueves de 13 a 16, con atención y turnos otorgados por orden de llegada.

El Programa de Protección Animal ofrece de manera gratuita castraciones, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico, atención veterinaria básica y desparasitación. En este último caso, el servicio está sujeto a la disponibilidad de insumos, que son priorizados para perros y gatos en situación de abandono y destinados principalmente a las campañas masivas barriales.

Para las castraciones, los animales deben tener al menos cinco meses de vida y concurrir con ocho horas de ayuno sólido y líquido. La persona responsable debe ser mayor de edad y presentar DNI. En el caso de hembras con cría, deben haber transcurrido al menos 60 días.

Los gatos deben ser trasladados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deben concurrir con collar y correa, y bozal cuando corresponda. También se solicita llevar una manta para utilizar después de la cirugía.

Como parte de las acciones de reciclaje, el programa también recibe bolsas de alimento vacías y limpias para su incorporación a la iniciativa Purina Recicla.

Para consultas y asesoramiento se encuentra disponible el 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13. Las denuncias por incumplimiento de tenencia responsable pueden realizarse al 342 5459312, de lunes a viernes de 9 a 20. Ante situaciones de maltrato o crueldad animal, se debe llamar al 911, disponible las 24 horas.