El brote de ébola en el Congo ya dejó más de 4.000 muertos y 8.300 casos confirmados

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya provocó 4.018 muertes y 8.300 casos confirmados, de acuerdo con el último balance difundido por las autoridades del país. La epidemia, causada por el virus de Bundibugyo, se convirtió en el brote de ébola más grave registrado hasta ahora en territorio congoleño.

El virus ya fue detectado en siete provincias, mientras las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantienen la vigilancia sobre su evolución. Aunque la transmisión comenzó a desacelerarse en algunas zonas de Ituri, donde se originó el brote, el virus continúa circulando en el este del país, incluida la provincia de Kivu del Norte. Más de 2.000 personas se recuperaron de la enfermedad.

La expansión del brote se desarrolla en un contexto particularmente complejo. La República Democrática del Congo enfrenta conflictos armados, desplazamientos de población, pobreza y dificultades de acceso a los servicios de salud, factores que complican la detección de casos, el seguimiento de contactos y la atención de los pacientes. La OMS advirtió que la inseguridad y los ataques contra instalaciones sanitarias también dificultan el trabajo de los equipos de respuesta.

La situación se agravó además por las dificultades que atraviesa el personal sanitario. Trabajadores de la salud reclamaron por salarios atrasados y realizaron protestas en Ituri, una de las regiones más afectadas. Al menos 50 trabajadores sanitarios murieron tras contraer el virus, según la información difundida sobre el brote.

El último avance geográfico registrado se produjo en Sud Ubangi, en el noroeste del país, que se convirtió en la séptima provincia afectada. La OMS señaló que la incorporación de nuevas zonas aumenta el riesgo de una eventual propagación hacia países vecinos.

A las dificultades sanitarias se sumó esta semana un episodio que obligó a desplazar a miles de personas. Soldados del Ejército incendiaron un campamento de desplazados en las afueras de Bunia, durante un operativo en busca de armas. El lugar también funcionaba como centro de tránsito para pacientes infectados, por lo que el incendio obligó a unas 19.000 personas a abandonar el campamento, entre ellas personas enfermas, y complicó las tareas de control de la epidemia.

Otro de los principales desafíos es la falta de centros de tratamiento y de recursos para sostener la respuesta sanitaria. La construcción y el mantenimiento de estas instalaciones requieren personal especializado y financiamiento, dos recursos escasos en las zonas afectadas.

Las autoridades, con apoyo internacional, reforzaron además la capacidad de diagnóstico mediante laboratorios móviles. La ampliación de la infraestructura permitió reducir considerablemente los tiempos de espera para confirmar los casos: análisis que anteriormente podían demorar hasta 72 horas ahora pueden obtener resultados en alrededor de seis horas.

El brote corresponde al virus de Bundibugyo, una especie del género Orthoebolavirus que hasta este año había provocado menos epidemias que el virus Zaire. La OMS declaró en mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional por la epidemia en la República Democrática del Congo y Uganda.

La evolución de la epidemia mantiene la preocupación de las autoridades sanitarias. Con 8.300 casos confirmados y más de 4.000 muertes, el brote ya superó ampliamente al registrado en la República Democrática del Congo entre 2018 y 2020 y se convirtió en el segundo brote de ébola más grave registrado a nivel mundial, solo por detrás de la epidemia de África Occidental de 2014-2016.