Colapinto partirá 21° en Malasia tras la sanción de 15 puestos

Franco Colapinto largará 21° en el Gran Premio de Baréin en Malasia, por la Fórmula 1. El piloto argentino había terminado 15° en la clasificación, pero deberá cumplir una sanción de 15 posiciones que arrastraba de la fecha anterior, por lo que quedó relegado en la grilla de partida. Finalmente, avanzó un lugar debido a la penalización de 30 puestos que recibió Arvid Lindblad, quien partirá último.

La jornada había comenzado de manera positiva para Colapinto, con un buen desempeño en la tercera sesión de entrenamientos y en la Q1. Sin embargo, durante la Q2 aparecieron algunos inconvenientes en su Alpine y el argentino ni siquiera pudo registrar una vuelta lanzada, por lo que quedó 15° en la clasificación.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió así su primera clasificación en el primer lugar de la temporada. El neerlandés fue el más rápido en las tres partes de la qualy y compartirá la primera fila con Lewis Hamilton, que partirá segundo con Ferrari.

El francés Isack Hadjar, que había terminado tercero en la clasificación, deberá largar octavo debido a una penalización de cinco posiciones. De esta manera, Kimi Antonelli, cuarto en la qualy, avanzará al tercer lugar de la grilla. También ganarán una posición Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell.

Por su parte, Pierre Gasly volvió a tener una buena clasificación con Alpine y terminó octavo, aunque partirá noveno por el movimiento de posiciones generado por las sanciones. El rendimiento mostrado por el equipo francés permite pensar en una posible remontada de Colapinto durante la carrera.

El argentino tendrá por delante el desafío de recuperar 11 posiciones para llegar al décimo puesto y sumar al menos un punto. La competencia se disputará en el circuito de Sepang, que cuenta con sectores favorables para los sobrepasos y puede presentar condiciones cambiantes debido a su clima, dos factores que podrían influir en el desarrollo de la carrera.