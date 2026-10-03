Colón recibe a Estudiantes de Buenos Aires con la obligación de sumar de a tres

Colón recibirá este sábado a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 15, en el estadio Brigadier López, por la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro tendrá como árbitro a Álvaro Carranza y será transmitido por LPF Play. El Sabalero afrontará el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba, cuando el campeonato ingresa en su tramo decisivo.

El equipo de Iván Delfino buscará aprovechar la localía y volver al triunfo en una instancia en la que cada punto adquiere mayor importancia. El entrenador prepara varias modificaciones y apostará por un esquema 4-3-3, con la intención de darle mayor presencia ofensiva al equipo.

En la defensa, Nicolás Thaller ingresará por Sebastián Olmedo, mientras que Agustín Toledo reemplazará al suspendido Matías Muñoz. Además, Ignacio Antonio será titular en lugar de Darío Sarmiento e Ignacio Lago volverá al equipo por Gabriel Risso Patrón.

De esta manera, la probable formación de Colón sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago.

Enfrente estará Estudiantes de Buenos Aires, otro de los equipos que busca mantenerse en los primeros puestos de la Zona A. El conjunto dirigido por Alfredo Grelak también presentará modificaciones para visitar Santa Fe, con tres variantes respecto del último compromiso.

Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros y Facundo Ardiles ingresarían en lugar de Martín Albarracín, Tomás Squié y Fernando Duré, respectivamente. El Pincha de Caseros intentará llevarse un resultado positivo del Brigadier López para continuar en la pelea en la recta final del campeonato.

La probable formación de Estudiantes (BA) será: Juan Lungarzo; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres y Franco Quinteros; Darío Rostagno, Rodrigo Melo y Federico Sena; Enzo Acosta, Facundo Ardiles y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.